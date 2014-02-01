بارش سنگین برف در مازندران/ تعطیلی بیشتر مدارس و مسدود شدن راههای کوهستانی

به گزارش خبرنگار مهر، بارش دانه های سفید برف که از شامگاه جمعه شروع شد و همچنان ادامه دارد، بسیاری از مناطق شهری و روستایی استان را سفید پوش کرده است.

مدیرکل مدیریت بحران مازندران در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به بارش سنگین برف در نواحی مختلف استان از جمله غرب مازندران گفت: بارش برف در شهرستانهای چالوس، تنکابن، بابلسر، بابل و ... گزارش شده است.

هادی خنجری افزود: در این مناطق ذکر شده کلیه مدارس تعطیل است ولی تمامی راههای ارتباطی اصلی استان، باز بوده و تردد در آن جریان دارد.

وی اظهار داشت: احتمالا به دلیل بارش سنگین برف، راههای روستایی و کوهستانی مسدود است و در تلاشیم تا در اولین فرصت، محورهای اصلی و روستایی را بازگشایی کنیم.

تعطیلی بیشتر مدارس

رئیس اداره روابط عمومی آموزش و پرورش مازندران نیز گفت: بارش شدید برف، بیشتر مدارس مازندران را تعطیل کرد به دلیل بارش برف شب گذشته و امروز در برخی از مناطق استان مازندران مدارس تمامی دوره های تحصیلی رامسر ، تنکابن ، عباس آباد، چالوس، نوشهر ، کجور ، نور ، چمستان ، فریدونکنار ، دهستان فیروزجاه بند پی شرقی ، بخش بابلکنار بابل امروز شنبه 12 بهمن 92 تعطیل است.



غلامرضا سقائی اظهار داشت: مدارس ابتدایی آمل ، محمود آباد، بابل ، بابلسر ، بهنمیر ، بندپی غربی، بخش رودپی شمالی ساری و ابتدایی روستایی و استثنایی سوادکوه به علت بارش برف شدید و مشکل تردد، تعطیل اعلام شد.

رئیس اداره روابط عمومی آموزش و پرورش مازندران ابراز داشت: مدارس متوسطه اول (راهنمایی) محمود آباد ، بابلسر و بندپی غربی نیز تععیل است.

وی خاطر نشان کرد: سایر مدارس استان مازندران به غیر شهرستان ها و مناطق اعلام شده باز و کلاس درس در آنها دایر می باشد.

سقائی در پایان متذکر شد: در صورت تداوم بارش برف و تصمیم آموزش و پرورش مبنی بر تعطیلی مدارس، مراتب از طریق رسانه‌ها اطلاع‌رسانی می‌شود.

مازندران 500 هزار دانش آموز دارد.