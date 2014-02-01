شهروند نیکوکار البرزی یک دستگاه دیالیز به دهلران اهدا کرد

شهریار رسولی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: شهرستان دهلران داری 16بیمار دیالیزی است که اهدا این دستگاه کمک شایانی به بیماران دیالیزی این شهرستان می کند.

رئیس بیمارستان شهدا دهلران گفت: این دستگاه توسط ایرج رهبری پدر پزشک عمومی بیمارستان شهید زهرا رهبری اهدا شده است.

وی بیان داشت : اقدام این فرد قابل تقدیر است چرا که بیمارستان شهدا شهرستان مرزی ومحروم دهلران نیازمند کمک این گونه افراد خیر است.

رسولی اظهار داشت: این هدیه ارزشمند برای خدمت رسانی به مردم و بیماران نیازمند در اختیار شبکه بهداشت و درمان شهرستان دهلران قرار گرفته است که ارزش ریالی این دستگاه 900 میلیون ریال است .