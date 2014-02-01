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۱۲ بهمن ۱۳۹۲، ۹:۳۲

رسولی:

شهروند نیکوکار البرزی یک دستگاه دیالیز به دهلران اهدا کرد

شهروند نیکوکار البرزی یک دستگاه دیالیز به دهلران اهدا کرد

دهلران - خبرگزاری مهر: ئیس بیمارستان شهدا دهلران گفت: شهروند نیکوکار البرزی یک دستگاه دیالیز به بیمارستان شهدا دهلران اهدا کرده است.

شهریار رسولی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت:  شهرستان دهلران داری 16بیمار دیالیزی است که اهدا این دستگاه کمک شایانی به بیماران دیالیزی این شهرستان می کند.

رئیس بیمارستان شهدا دهلران گفت: این دستگاه توسط ایرج رهبری پدر پزشک عمومی بیمارستان شهید زهرا رهبری  اهدا شده است.

وی بیان داشت : اقدام این فرد قابل تقدیر است چرا که  بیمارستان شهدا شهرستان مرزی ومحروم دهلران نیازمند کمک این گونه افراد خیر است.

رسولی اظهار داشت: این هدیه ارزشمند برای خدمت رسانی به مردم و بیماران نیازمند در اختیار شبکه بهداشت و درمان شهرستان دهلران قرار گرفته است که ارزش ریالی این دستگاه 900 میلیون ریال است .

کد مطلب 2225741

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