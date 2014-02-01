دومین پیست اسکی همدان دهه فجر بهره برداری می شود

به گزارش خبرنگار مهر، مصطفی اردستانی عصر جمعه در بازدید از پیست اسکی دشت میشان در جمع خبرنگاران اظهار داشت: ابتدای پیست اسکی دشت میشان در ارتفاع 2800 متری از سطح دریا است و حدود 100 متر اختلاف ارتفاع تا انتهای پیست وجود دارد.

مدیرعامل دهکده تفریحی توریستی گنجنامه همدان با بیان اینکه پیست اسکی دشت میشان جزو پیست های نادر ایران از لحاظ ارتفاع است، افزود: به دلیل همین ارتفاع نوع برف در پیست اسکی دشت میشان مناسب تر از پیست های دیگر است.

وی بیان داشت: 450 متر طول دستگاه دشت میشان است و 500 تا 550 متر نیز طول پیست اسکی است.

اردستانی با اشاره به اینکه پیست های با ارتفاع 2500 متر به بالا کمتر به برف کوب نیاز دارند، اضافه کرد: دو نوع پیست وجود دارد که یکی از پیست ها نیاز به برف کوب دارد و پیستی نیز وجود دارد که برف آن پودری است و نیاز به برف کوب ندارد.

مدیرعامل دهکده تفریحی توریستی گنجنامه همدان عنوان داشت: پیست اسکی دشت میشان نیز از برف هایی است که نیاز به برف کوب ندارد و به همین دلیل یک مقدار حرفه ای تر است و آماتورها کمتر می توانند در این نوع پیست ها اسکی کنند چراکه برف حالت طبیعی خود را دارد.

وی در ادامه با بیان اینکه پیست اسکی دشت میشان دارای دو فاز است که اولین فاز آن آماده بهره برداری است، گفت: فاز دوم آن نیز از قله ارس باران به این منطقه است که در واقع دو پیست می شود و با تامین بودجه و خرید دستگاه فاز دوم نیز نهایی می شود که برآورد خرید دستگاه سه تا چهار میلیارد تومان است.

اردستانی در پایان گفت: دشت میشان دارای سایت دریاچه ماهیگیری، غرفه دم نوش و کافی شاپ است.