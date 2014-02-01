استقرار اکیپهای هلال احمر دماوند در نقاط پرتردد شهر

به گزارش خبرنگار مهر، به مناسبت سی و پنجمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی ایران جلسه ای در خصوص اجرای برنامه های مختلف در ایام دهه فجر در سالن جلسات جمعیت هلال احمر شهرستان دماوند برگزار شد.



در این جلسه مسئولان واحد های امداد، جوانان، داوطلبان و آموزش و رئیس جمعیت هلال احمر شهرستان دماوند حضور داشتند که طی آن مقرر شد طی ایام دهه مبارک فجر هر واحد فعالیتهای مختلفی را در این ایام با شکوه به اجرا درآورد.



در ابتدای این جلسه حمید فرهادی ضمن تبریک ایام به تمامی فجر آفرینان اظهار داشت: همه ما مدیون انقلاب اسلامی و این ایام هستیم و تاکنون هرچه داشته ایم از این انقلاب بوده است.



حمید فرهادی ادامه داد: به طور قطع اگر رشادتهای مردم این مرز و بوم نبود، سرنوشت کشور نامعلوم بود اما با رشادتهای مردم و در راس آنها رهبر کبیر انقلاب حضرت امام خمینی(ره) این امر محقق نگشت و در 22 بهمن 57 انقلاب اسلامی پیروز شد.



وی افزود: با ارسال دستورالعملی که از طرف سرپرست جمعیت هلال احمر استان تهران به این جمعیت ارسال شد، مقرر شده است که جمعیت هلال احمر شهرستان دماوند در این ایام باشکوه فعالیتهای ویژه ای را انجام دهد، در این زمینه با همکاری سپاه و انتقال خون استان تهران یک روز ویژه اهداء خون است که طرح مذکور در دماوند و پردیس اجرا خواهد شد.

این مسئول از پوشش امدادی مراسم و راهپیمایی 22 بهمن از سوی جمعیت هلال احمر خبر داد و یادآور شد: طی این ایام نیروهای امدادگر در نقاط پرتردد شهر مستقر خواهند شد.