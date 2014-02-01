دکتر محمداسماعیل اکبری در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به انواع اشعه الکترو مغناطیسی افزود: این اشعهها شامل پارازیتها و امواجی است که برای موبایل و امواج ماهوارهای میشود.
رئیس مرکز تحقیقات سرطان با تاکید بر اینکه این اشعهها سرطان زا نیستند، اظهار داشت: این امر امروزه ثابت شده است و اخیرا نیز گزارشی از سوی سازمان بهداشت جهانی منتشر شده است که بر اساس آن این امواج هرگز سرطان زا نیستند.
وی خاطر نشان کرد: از این رو اشعههای الکترو مغناطیسی که با عنوان موج شناخته میشوند، سرطان زا نیستند.
اکبری در عین حال یادآور شد: تنها اشعههایی که در بروز سرطان موثر هستند، اشعه یونیزان هستند.
وی ادامه داد: این اشعهها شامل اشعههایی که برای تصویربرداری پزشکی مورد استفاده قرار میگیرد، میشود.
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