  1. دانشگاه و فناوری
۱۲ بهمن ۱۳۹۲، ۹:۱۱

رئیس مرکز تحقیقات سرطان:

امواج ماهواره‌ای و پارازیت سرطان زا نیستند/ اشعه‌های موثر در بروز سرطان

امواج ماهواره‌ای و پارازیت سرطان زا نیستند/ اشعه‌های موثر در بروز سرطان

رئیس مرکز تحقیقات سرطان با اشاره به گزارش سازمان جهانی بهداشت، گفت: امروزه ثابت شده است که اشعه‌های الکترومغناطیسی که با عنوان پارازیت از آن یاد می‌شود، سرطان زا نیستند.

دکتر محمداسماعیل اکبری در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به انواع اشعه الکترو مغناطیسی افزود: این اشعه‌ها شامل پارازیت‌ها و امواجی است که برای موبایل و امواج ماهواره‌ای می‌شود.

رئیس مرکز تحقیقات سرطان با تاکید بر اینکه این اشعه‌ها سرطان زا نیستند، اظهار داشت: این امر امروزه ثابت شده است و اخیرا نیز گزارشی از سوی سازمان بهداشت جهانی منتشر شده است که بر اساس آن این امواج هرگز سرطان زا نیستند.

وی خاطر نشان کرد: از این رو اشعه‌های الکترو مغناطیسی که با عنوان موج شناخته می‌شوند، سرطان زا نیستند.

اکبری در عین حال یادآور شد: تنها اشعه‌هایی که در بروز سرطان موثر هستند، اشعه یونیزان هستند.

وی ادامه داد: این اشعه‌ها شامل اشعه‌هایی که برای تصویربرداری پزشکی مورد استفاده قرار می‌گیرد، می‌شود.

کد مطلب 2225746

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها