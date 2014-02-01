جمهوری اسلامی به دنبال توحید اجتماعی و ترویج قرآن است/ روحانیت طلایه دار انقلاب اسلامی است

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله نوراله طبرسی جمعه شب در همایش طلایه داران انقلاب اسلامی که با مشارکت شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان مازندران، جامعه روحانیت ، اوقاف شهرساتان ساری و سازمان تبلیغات اسلامی شهرستان ساری در مجتمع اهل البیت شهرستان ساری برگزار شد اظهار داشت: این انقلاب، انقلاب مستضعفان و به تعبیر امام راحل انقلاب پابرهنگان است و انقلاب مرفهین بی درد نیست.



وی افزود: این ایام را به ملتی که در طول 35سال در برابر تمام توطئه های دشمن ایستادگی، صبر و پایمردی کردند تبریک می گویم چرا که این ملت انقلاب را در برابر توطئه های شیطانی واکسینه کرد و مصونیت بخشید.



نماینده ولی فقیه در استان مازندران خطاب به علما و روحانیون حاضر در همایش بیان کرد: شما علما، حجج و روحانیون بخشی از علما و آیات و روحانیون استان هستید که در این شب و مصادف با سالروز ورود امام راحل به میهن اسلامی (بعد از 15سال از تبعید) روز ولایت و امامت و آغاز جشن های دهه فجر را ازاین همایش باشکوه آغاز می کنید.



آیت الله طبرسی ضمن بیان اثر وجودی روحانیت در جامعه گفت: شان نزول این همایش این است که فردا مصادف با 12بهمن و سالروز ورود امام به وطن است و شما روحانیت به عنوان طلایه دار انقلاب اسلامی شروع جشن این ایام را در این همایش کلید زدید.



وی با بیان اینکه رسالت پیامبران از طریق رساله عملیه ، منبر و خطابه و فقاهت شما ترویج می شود اظهار کرد: ترویج الوهیت، ربوبیت و هدایت بر عهده شما روحانیون بوده و چون عصاره خلقت تکلیف و عصاره تکلیف و جامع ترین تکلیف نماز است.



خطیب جمعه ساری در پاسخ به این پرسش که" انقلاب اسلامی در جامعه به دنبال پیدا کردن چیست چون برخی می گویند ما قبل از انقلاب هم نماز می خواندیم و روز می گرفتیم حج میرفتیم پس انقلاب برای چی بود" ابراز داشت: توحید شامل سه مرحله؛ توحید عقیدتی، توحید عبادی و توحید اجتماعی است و مردم قبل از انقلاب از دو توحید عقیدتی و عبادی برخوردار بودند.



وی در ادامه با بیان اینکه در آن زمان تبعیت و اطاعت همه مردم از خدا نبود تصریح نمود: جمهوری اسلامی به دنبال توحید اجتماعی و تبعیت از قرآن است.



نماینده ولی فقیه در استان مازندران با یادآوری اینکه انبیا با مردم سر توحید ربوبی نزاع داشتند افزود: امام خمینی(ره) نیز با ربوبیت فراعنه زمان خود مبارزه کرده است.



طبرسی گفت: شما روحانیون به عنوان سربازان، نوکران ، افسران و خادمان ربوبی، مردم را در عمل به خدا و اطاعت از خدا راهنمائی کنید و ما در صدد پیاده کردن این ربوبیت و اطاعت هستیم.



وی افزود: در تاریخ اسلام یک نبوت و امام و عاشورا و فقاهت و در آخر مهدویت داریم که همه به یکدیگر مرتبط است( یعنی ازبعث شروع و به مهدویت ختم می شود ) و اکنون بعث وامامت و عاشورا آمد و مهدویت نیز خواهد آمد.



خطیب جمعه ساری بیان داشت: شما روحانیت حلقه وصل بعث ،امامت و عاشورا با مهدویت هستید و شما را به عنوان نبوت تبلیغی می پذیریم.



طبرسی افزود: با توجه به اینکه وقتی اجتهاد و فقاهت جای نبوت تبلیغی را گرفت به قول شهید مطهری شما روحانیون رکن سوم خاتمیت هستید یعنی بیش از 12قرن این زعامت بر عهده شما روحانیت است.



وی تاکید کرد: ما بایدعطر بوی نبوت ، امامت ، امام و رهبری را داشته باشیم و از مسیر حق و دیانت خارج نشویم.



نماینده ولی فقیه در استان مازندران با بیان اینکه ما امام خمینی(ره) را به عنوان معمار و معیار انقلاب قبول داریم و انقلاب امام به عنوان یک امداد غیبی خارج از ذهن دنیا بود، گفت: خارجی ها در تعریف امام (ره) ،ایشان را رهبری کاریزماتیک و غیر قابل تعریف می دانند و برخی امام را چهره ای می دانند که در بانک سویسی قرانی حساب ندارد چراکه همه پادشاهان و حاکمان مطمئن ترین بانک را بانک سوئیس می دانستند و در آن حساب داشتند.



خطیب جمعه ساری اظهار کرد: امام با آن همه ساده زیستی چونان ماندگار شده که اکنون از آن سوی دنیا به جماران می آیند و اززیلو وسادگی جماران عکس می گیرند و تعجب می کنند و می گویند امام اینجا حکومت می کرد و از اینجا دنیا را به لرزه در می آورد بطوریکه کارتر پیگیر موضع امام در صحبتهای ایشان از جماران بود؟.



طبرسی با بیان اینکه انسانها دو سیر خاک به خاک و خاک به افلاک دارد یعنی دو حرکت وضعی و انتقالی برای انسان نیز متصور است تصریح کرد: شما به عنوان مروج ربوبیت حرکت انتقالی و اثرگذار دارید.



انقلاب ما ، انقلاب کلام است/ لزوم توجه به حفظ اتحاد



طبرسی ابراز داشت: در گذشته دیانت و سیاست ازهم جدا بود ولی با پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی بسیاری از مناسبات اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و فرهنگی جهان معاصر را عمیقاً متحول ساخت و نظام های مادی و الحادی را به چالش کشاند و الگوی تازه ای به جهانیان معرفی کرد و کتاب عصر امام خمینی(ره) نوشته شد.



وی با بیان این مطلب که امروز تنها حکومتی که با سلاح قرآن ، لااله الا الله و محمد رسول الله و علی ولی الله در جهان است جمهوری اسلامی است اذعان داشت: انقلاب ما انقلاب کلام است، انقلاب اسلحه نبود بلکه پیروزی خون بر شمشیر و انقلاب گل در برابر گلوله بود.



نماینده ولی فقیه در استان مازندران با اشاره به اینکه انقلاب ما با احساس وظیفه عبد صالح خدا، یک حقیقت شد و دین با سیاست منزوج کرد، گفت: به قول شهید مطهری مغز دین، دیانت و پوسته دین سیاست است بطوریکه سیاست مقدمه دیانت است.



طبرسی با تاکید در دهه مبارکه فجر بیشتر به انقلاب بپردازید و بیان اینکه ما وظیفه داریم از انقلاب دفاع کنیم و روز قیامت شهیدان یقه ما را خواهند گرفت گفت: دشمن با امام دعوا نداشت بلکه با اسلام دعوا داشت و هنوز هم دارد.