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۱۲ بهمن ۱۳۹۲، ۹:۱۳

جبارزاده:

عملیات احداث بزرگراه تبریز – بازرگان را چینی ها اجرا می کنند

عملیات احداث بزرگراه تبریز – بازرگان را چینی ها اجرا می کنند

تبریز – خبرگزاری مهر: استاندار آذربایجان شرقی گفت: عملیات احداث بزرگراه تبریز – بازرگان به طول 280 کیلومتر را چینی ها اجرا می کنند.

به گزارش خبرنگار مهر، اسماعیل جبارزاده در حاشیه ی امضای تفاهم نامه ی اولیه اجرای بزرگراه تبریز – بازرگان در استانداری آذربایجان شرقی در جمع خبرنگاران گفت: تفاهم نامه ی اولیه با یک شرکت چینی امضا و قرار شد مراحل بعدی این طرح پیگیری شده و تا چند وقت آینده تفاهم نامه ی نهایی امضا شود.

وی با بیان اینکه شرکت سیتیک چین عهده دار احداث این بزرگراه شده گفت: این بزرگراه یکی از شریان های اصلی ارتباطی کشور است که در دو استان آذربایجان شرقی و غربی احداث شده و نقش قابل توجهی در توسعه ی شمال غرب کشور دارد.

جبارزاده ابراز امیدواری کرد که با سپری شده مراحل اداری و شروع کار در اجرای این طرح تسهیل شود و ادامه داد: امضای تفاهم نامه ی اولیه نشانگر جدیت طرف ایرانی بود و در تماسی هم که با وزیر  راه و شهرسازی داشتیم، وی نیز علاقه مند به اجرای این طرح بود.

وی همچنین ادامه داد: شرکت چینی موظف شد تا ضمن نهایی کردن این تفاهم نامه، هماهنگی های لازم با وزارت خانه و بانک مرکزی انجام دهد و ما نیز تلاش میکنیم اعتبارات لازم برای عملیاتی شدن این طرح را فراهم و هماهنگی های لازم با ارگان های مرتبط را انجام دهیم.

کد مطلب 2225749

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