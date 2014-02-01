موسیقی اصیل مردم را به وجد آورد/ طنین نوای اورامانات در جوار حافظیه

به گزارش خبرنگار مهر، جمعه شب ، در شبی که نیمه سنتی اجراها به شیوه مرسوم گروه برنامه ریزی شده بود پس از قطعه نخست که با آوای بیژن کامکار و تصنیف "نمی دونم دلم دیوونه کیست" همراه شد در حالیکه نظم حاکم بر تالار حافظ به اندازه ای بود که می شد نفس های خواننده را به خوبی احساس کرد.

شبی که عاشقان موسیقی سنتی را به وجد آورد

دقایق نخستین اجرای بخش اول کنسرت گروه کامکارها که به موسیقی سنتی اختصاص داشت و با اجرای قطعه دوم که بی کلام تنظیم شده بود به پیشواز گروه خوانی این هنرمندان خطه کردستان رفت تا آغازی باشد بر طنین کف زدن های حاضران که هر صاحب ذوقی را به وجد می آورد.

نوای قطعه چهارم گروه که با تکنوازی کمانچه آغاز شد و با پیوستن دونوازی کمانچه و تنبک به اوج رسید و تصنیف "آن کس که بیند روی او" با آواز بیژن کامکار بخش سنتی این کنسرت را به پایان رسانید تا گروه نیز پس از استراحتی کوتاه بخش شنیدنی موسیقی کُردی را به اجرا بگذارند.

پیچیدن نوای اورامان در جوار آرامگاه حافظ

با به صحنه آمدن دوباره گروه که اینبار با لباس های کُردی جلوه دیگری به صحنه و هنرمندی این خاندان اهل موسیقی بخشید تالار حافظ و حاضران را نوید این می داد که نوای موسیقی کُردی آغازگر چیره دستی این گروه نوازنده و هنرمند خواهد شد.

با آغاز ساز و آواز کوهستان های اورامانات، نوای اورامان در حافظیه پیچید تا حاضران در این کنسرت بزرگ موسیقی همنوا با آوای کردستان دستان خود را هم آواز قطعات بخش دوم کنند.

گروه کامکارها که تازه از کنسرت های عراق، اقلیم کردستان، سمنان و شهرکرد پای به شیراز گذاشتند در بخش دوم همچنان که انتظار می رفت قطعه به قطعه و تصنیف به تصنیف روح و جان شنوندگان را به تسخیر هنرمندی سازهای سنتی و ایرانی در آوردند.

پس از قطعه دوم که ابتدا با هم نوایی دف و تنبک آغاز شد در ادامه آواز کُردی گروه به همراه بیژن کامکار که برگرفته از آلبوم کنسرت 77 شهرام ناظری است بار دیگر خاطره این کنسرت را که در آرامگاه حافظ به اجرا در آمد برای حاضران زنده کرد.

آواز و گروه نوازی کامکارها در قطعات چهارم و پنجم نیز به شیوه همیشگی این خانواده با ریتمی یکدست و بدون فالش با آواز، همخوانی و گروه نوازی طولانی ترین قطعه را رقم زد.

خاطره انگیزترین موسیقی زنده برای شیرازیها در سالی که گذشت

این گروه موسیقی در قطعه ششم و هفتم که پایان بخش سانس نخست کنسرت شیراز بود با همراهی دستان حاضران موسیقی نواحی کردستان را اجرا کرد تا حاضران در پایان این کنسرت بارها در دقایق طولانی تشویق خود از این گروه چیره دست موسیقی سنتی که سالهاست آوا و نوای کردستان را به سراسر ایران رسانیده بخواهند دوباره بنوازند. خواسته ای که به خاطر زمان بندی فشرده اجابت نشد.

گرچه بارها خبر اجرای کنسرت گروه کامکارها در شیراز نوید این را می داد که موسیقی اصیل سنتی در شهری که خاستگاه ادب و هنر است گوش هر شنونده ای را نوازش خواهد داد اما یک شب اجرای خاطره انگیز این گروه برای دوستداران موسیقی اصیل ایرانی و جمعیتی که تا پاسی از شب به انتظار اجرا سوز و سرما را تحمل می کنند کافی به نظر نمی رسد، چراکه از گفتگو های مردمی نیز آنچه برداشت می شود برگزاری چنین کنسرت موسیقی با این همه مشتاقی که دارد باید بیشتر از یک شب یا دو سانس در شیراز به صحنه برود.

گروه موسیقی کامکارها پس از اجرای کنسرت سنتی برای اجرای نوروزی در اقلیم کردستان راهی کشور عراق می شود.