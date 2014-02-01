حضور پررنگ کارگران و کارفرمایان آذربایجان شرقی در مراسمات دهه فجر

به گزارش خبرنگار مهر، میر احد حسینی جمعه شب در دیدار با کارفرمایان و کارگران واحدهای صنعتی تبریز با اشاره به روز 12 بهمن و سالروز ورود امام خمینی به کشور گفت: همه ی موفقیت ها و دستاوردهای انقلاب اسلامی به برکت خون شهیدان انقلاب به ثمر نشسته و به نتیجه رسیده است.

وی با اشاره به برنامه های اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی آذربایجان شرقی در دهه فجر امسال گفت: سعی خواهیم کرد تا برنامه ها پرشورتر اجرا شود تا هم حضور خود در مراسمات را نشان دهیم و هم با برگزاری برنامه های ورزشی نشاط و شادابی را به واحدهای صنعتی بیاوریم.

حسینی همچنین با بیان اینکه برنامه های کمیته کارگری و کارفرمایی همزمان با اولین روز از دهه مبارک فجر با عنوان بیعت با ولایت با دیدار تشکل های کارگری و کارفرمایی و تعاونی ها با نماینده ولی فقیه در استان آغاز می شود، ادامه داد: غبار روبی مزار شهدا ، برگزاری جشن بزرگ کارگری و کارآفرینی ، مسابقات قرآنی در سطح کارگران، دیدار با خانواده های معظم شهدای کارگری در استان و اجرای برنامه های متنوع در قالب بیش از 30 برنامه درایام الله دهه فجر از جمله ی برنامه هاست.

وی همچنین ادامه داد: مسابقات ورزشی کارگران و کارآفرینان نیز در رشته های طناب کشی و شنا ، در دو گروه آقایان و بانوان برگزار می شود.