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۱۲ بهمن ۱۳۹۲، ۹:۳۸

سعادت:

احداث بزرگراه تبریز - بازرگان تحولی در شمال غرب کشور ایجاد می کند

احداث بزرگراه تبریز - بازرگان تحولی در شمال غرب کشور ایجاد می کند

تبریز – خبرگزاری مهر: استاندار آذربایجان غربی گفت: احداث بزرگراه تبریز - بازرگان تحولی در توسعه ی شمال غرب کشور ایجاد می کند.

به گزارش خبرنگار مهر، قربانعلی سعادت در مراسم امضای تفاهم نامه اولیه اجرای طرح احداث بزرگراه تبریز – بازرگان در تبریز گفت: این محور بسیار حساس ارتباطی نقش بسزایی در توسعه ترانزیت کالا و مسافر ایفا می کند و باعث رشد همه جانبه ی منطقه می شود.

وی با اشاره به اینکه استانداری های آذربایجان غربی و شرقی تمام توان خود را برای احداث این بزرگراه به کار می گیرند، افزود: برای عملیاتی شده هرچه سریعتر این بزرگراه هماهنگی و همکاری استانداری های دو استان و وزارت راه  و شهرسازی نیاز است.

سعادت همچنین با تاکید بر نیاز منطقه به احداث این بزرگراه گفت: مسیرگشایی و تامین مالی این طرح به عهده شرکت چینی است و قرار است در اجرای طرح از شرکت ها و پیمانکاران ایرانی استفاده می کند.

وی همچنین افزود: بزرگراه تبریز - بازرگان به جهت بین المللی بودن و قرار گرفتن در مسیر جاده ابریشم، می تواند در توسعه و پیشرفت منطقه تاثیرگذار باشد.

کد مطلب 2225779

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