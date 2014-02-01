احداث بزرگراه تبریز - بازرگان تحولی در شمال غرب کشور ایجاد می کند

به گزارش خبرنگار مهر، قربانعلی سعادت در مراسم امضای تفاهم نامه اولیه اجرای طرح احداث بزرگراه تبریز – بازرگان در تبریز گفت: این محور بسیار حساس ارتباطی نقش بسزایی در توسعه ترانزیت کالا و مسافر ایفا می کند و باعث رشد همه جانبه ی منطقه می شود.

وی با اشاره به اینکه استانداری های آذربایجان غربی و شرقی تمام توان خود را برای احداث این بزرگراه به کار می گیرند، افزود: برای عملیاتی شده هرچه سریعتر این بزرگراه هماهنگی و همکاری استانداری های دو استان و وزارت راه و شهرسازی نیاز است.

سعادت همچنین با تاکید بر نیاز منطقه به احداث این بزرگراه گفت: مسیرگشایی و تامین مالی این طرح به عهده شرکت چینی است و قرار است در اجرای طرح از شرکت ها و پیمانکاران ایرانی استفاده می کند.

وی همچنین افزود: بزرگراه تبریز - بازرگان به جهت بین المللی بودن و قرار گرفتن در مسیر جاده ابریشم، می تواند در توسعه و پیشرفت منطقه تاثیرگذار باشد.