پزشکان از تجویز آزمایشهای غیرضروری خودداری کنند

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر محمد وجگانی با اشاره به ضرورت انجام چکاب های دوره ای گفت: مطلع شدن از وضعیت عملکرد سیستمهای بدن، شرط عقلانی است و با توجه به اینکه مانیتورینگ وضعیت ارگانهای بدن با انجام آزمایشهای خون و ادرار میسر می شود انجام چکاب از سنین میانسالی به بالا و یا در افرادی که پیشینه خاص دارند، می تواند کمک کننده باشد و وضعیت جسمانی بدن را تحت کنترل در بیاورد.

وی افزود: اطلاع از وضعیت قند، اوره، چربی خون، عملکرد آنزیم های کبدی و همچنین کلیه ها در افراد که بیماری خاصی ندارند توصیه می شود. چکاب فاکتورهای سلامتی هر 6 ماه یا یکسال یکبار با توجه به وضعیت

فیزیکی و سن افراد مناسب است. البته گاهی در افرادی که بیماری زمینه ای دارند، باید دوره های انجام آزمایشات کوتاه تر شود. در مجموع انجام چکاب سالیانه منطقی است.

رئیس جامعه علمی آزمایشگاهیان ایران با بیان اینکه آزمایشهای بیوشیمیایی، هماتولوژی، سیتولوژی، میکروب شناسی و مانند آن در آزمایشگاههای کشور انجام می شود، اظهار کرد: البته آزمایشگاهها با وجود هزینه بالای کیت ها، نگهداری دستگاهها و تجهیزات آزمایشگاهی، هزینه های جانبی پرسنلی و مدیریتی در انجام آزمایشهای تخصصی با مشکل مواجه هستند.

وجگانی ضمن توصیه به پزشکان برای پرهیز از تجویز آزمایشهای غیرضروری در تشخیص بیماری افراد گفت: اگر پزشکی در تشخیص یک بیماری به شک افتاد، بهتر است برای کاهش هزینه های بیمار و نظام سلامت، از آزمایشهایی که از شک وی به یک بیماری بسیار دور هستند، صرف نظر کند.

وی در پایان از برگزاری ششمین کنگره بین المللی آزمایشگاه و بالین در روزهای 23 الی 25 بهمن ماه جاری در محل مرکز همایشهای رازی دانشگاه علوم پزشکی ایران خبر داد و تصریح کرد: مشکلات صنفی آزمایشگاهیان در کنار مباحث علمی، مطرح خواهند شد و تلاش می کنیم راهکارهای لازم را برای حل این مشکلات ارائه و نتایج حاصل را با مسئولان در میان بگذاریم