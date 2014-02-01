پاس قوامین قهرمان لیگ برتر تکواندو نونهالان شد

به گزارش خبرنگار مهر، هفته های نهم تا یازدهم نهمين دوره رقابتهاي ليگ نونهالان باشگاههای کشور موسوم به جام شکوفه ها روز جمعه در خانه تکواندو برگزار شد و در نهایت پاس قوامین با برتری مقابل همه رقبا صاحب برتری شد و عنوان قهرمانی را از آن خود کرد.

هدایت تیم پاس را در این دوره حسنیعلی نعیمی مربی فعلی تیم ملی نوجوانان برعهده داشت. این مربی دو سال اخیر با تیم های خود قهرمان رقابتهای لیگ نونهالان شده بود و این سومین قهرمانی نعیمی با سومین تیم تحت رهبری خود بود.

اما پاس قوامین که اولین حضور خود در نهمين دوره رقابتهاي ليگ نونهالان را تجربه می کرد با 27 امتیاز و بدون باخت مقام اول این دوره از مسابقات را از آن خود کرد، استیل البرز با 24 امتیاز مقام نایب قهرمانی را به خود اختصاص داد و جوانه با 21 امتیاز سوم شد.

در این رده بندی، تیم های کردان، هیئت تکواندو تهران، مرحوم حاجی پور بابل، اسدی فریدونکنار، ملی پوشان البرز، بیمارستان جم و قوامین ناجا به ترتیب رده های چهارم الی دهم را به خود اختصاص دادند.