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۱۲ بهمن ۱۳۹۲، ۱۰:۰۲

نصری پور:

پروژه گازرسانی به شهرستان مهران به بهره برداری می رسد

پروژه گازرسانی به شهرستان مهران به بهره برداری می رسد

ایلام - خبرگزاری مهر: فرماندار شهرستان مهران گفت: پروژه گازرسانی به شهرستان مهران به بهره برداری می رسد.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الله نصیری پور صبح شنبه در بازدید از این طرح اظهار داشت: کار اجرای آن در طول 78 کیلومترخط انتقال تمام شده و بیش از 50 کیلومتر آن مورد استفاده قرار می گیرد.

وی ادامه داد: گازرسانی در صالح آباد و چهار روستای بخش صالح آباد در ایام دهه فجر به بهره برداری می رسد.

نصیری پور اضافه کرد: روستاهای لیزن و سرنی ، چنگوله ، بان رحمان ، شهرک اسلامیه و چالاب  پکیج آنها آماده تحویل به پیمانکار است. 

این مسئول اظهار داشت: کار شبکه داخلی در شهرستان مهران تمام شده و علمک های آن نصب شده است و شعله گاز در روزهای آخر دهه فجر افتتاح خواهد شد. 

کد مطلب 2225785

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