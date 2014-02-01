پروژه گازرسانی به شهرستان مهران به بهره برداری می رسد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الله نصیری پور صبح شنبه در بازدید از این طرح اظهار داشت: کار اجرای آن در طول 78 کیلومترخط انتقال تمام شده و بیش از 50 کیلومتر آن مورد استفاده قرار می گیرد.

وی ادامه داد: گازرسانی در صالح آباد و چهار روستای بخش صالح آباد در ایام دهه فجر به بهره برداری می رسد.

نصیری پور اضافه کرد: روستاهای لیزن و سرنی ، چنگوله ، بان رحمان ، شهرک اسلامیه و چالاب پکیج آنها آماده تحویل به پیمانکار است.

این مسئول اظهار داشت: کار شبکه داخلی در شهرستان مهران تمام شده و علمک های آن نصب شده است و شعله گاز در روزهای آخر دهه فجر افتتاح خواهد شد.