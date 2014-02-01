توهم مواد روانگردان باز هم قربانی گرفت/ خواب سنگین پسر جوان در وسط بزرگراه

به گزارش خبرنگار مهر، ساعت 4:39 صبح امروز تصادف یک خودروی پراید به پسر جوانی در اتوبان باقری به سازمان آتش نشانی و پلیس گزارش شد. نیروهای امدادی بلافاصله خود را به محل حادثه رسانده و در بررسی های اولیه متوجه شدند بر اثر این تصادف پسر جوان جان خود را از دست داده است.

راننده پراید در جریان تحقیقات گفت: امروز صبح در حال رفتن به محل کارم بودم که متوجه شدم فردی در کف اتوبان خوابیده است. هر کاری کردم نتوانستم ماشین را کنترل کرده و به شدت با او برخورد کردم.

ماموران در ادامه متوجه شدند فرد کشته شده همراه دوستش سوار یک دستگاه خودروی پراید بوده که به طور ناگهانی از ماشین پیاده و در میان اتوبان خوابیده بود. برای مشخص شدن علت این کار تحقیقات از دوست این فرد آغاز شد که او در حالی که به علت مصرف مواد روانگردان حالت عادی نداشت گفت دوستم خسته بود به همین خاطر وسط اتوبان خوابید سر و صدا نکنید خودش بلند می شود و پیش ما می آید.

جلال ملکی سخنگوی سازمان آتش نشانی در این باره گفت: شدت تصادف در حدی بود که پسر جوان حدود 30 متر به همراه خودروی سواری بر روی زمین کشیده شده بود. پس از خارج کردن جسد از زیر ماشین صحنه تحول ماموران پلیس شد.

تصادف مرگبار پیکان

سخنگوی سازمان آتش نشانی در ادامه از تصادف مرگبار یک دستگاه پیکان در جاده قدیم کرج خبر داد و گفت: ساعت 5:40 دقیقه صبح امروز برخورد یک دستگاه پیکان در مسیر غرب به شرق جاده قدیم کرج با دیواره های بتنی کنار جاده به سازمان آتش نشانی اطلاع داده شد. در ادامه آتش نشانان خود را به محل حادثه رسانده و دریافتند در اثر این تصادف راننده در داخل خودرو گرفتار شده است. با برش قطعات خودرو راننده که پسر جوانی بود خارج شد اما امدادگران اورژانس مرگ او را تایید کردند.