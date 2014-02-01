نجات دریاچه ارومیه نیازمند راهکاری علمی است/ ضرورت تشکیل ستادهای استانی کمیته راهبردی

به گزارش خبرنگار مهر، قربانعلی سعادت شامگاه جمعه در نشست مشترک ستاد ملی احیای دریاچه ارومیه و استانداران و مسوولان اجرایی استان های آذربایجان شرقی و غربی که در تبریز برگزار شد، اظهار داشت: تشکیل کمیته راهبردی نجات دریاچه ارومیه از سوی این ستاد و با مرکزیت دانشگاه شریف اقدامی مثبت است چرا که تا کنون متولی مشخصی برای این موضوع وجود نداشت.

استاندار آذربایجان غربی با تاکید بر تمرکز اقدامات اجرایی احیای دریاچه ارومیه در استان های آذربایجان شرقی و غربی تصریح کرد: تشکیل ساختاری همانند این کمیته در استان های ذینفع نه تنها به کاهش هزینه های زمانی و مادی کمک می کند بلکه می تواند تسریع گر اقدامات عملی و اجرایی نجات دریاچه نیز باشد.

وی انجام اقدامات عملی با پایه علمی را در نجات دریاچه ارومیه ضروری دانست و افزود: انجام مطالعات دقیق علمی و ارائه طرح هاو پروژه هایی با پایه علمی برای نجات دریاچه ارومیه بسیار ضروری است چرا که در غیر این صورت طرح های ارایه شده همانند راهکارهایی که تا پیش از این مطرح بودند، راکد و بدون خروجی عملی باقی خواهند ماند.

سعادت در پایان با اشاره به تعریف حق آبه برای استان کردستان از دریاچه ارومیه در دولت قبل گفت: این استان بیش از آنکه در احیای دریاچه ارومیه نقش و تاثیری داشته باشد، از آب آن استفاده می کند و بنظر می رسد با توجه به این شرایط باید حق آبه و حضور این استان در طرح های احیای دریاچه مورد بازنگری قرار گیرد.