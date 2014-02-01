کشته و زخمی شدن 30 عضو طالبان/ استقبال کرزای از اظهارات اوباما درباره آینده افغانستان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شینهوا، مقامات افغانی اعلام کردند که در جریان عملیات ارتش در ولایت هلمند در جنوب افغانستان، 10 عضو طالبان کشته و 20 فرد دیگر زخمی شدند.



ارتش و پلیس افغانستان عملیات نظامی را در منطقه سانجین آغاز کرده و در جریان این عملیات 72 بمب خنثی شد.



این درحالیست که سرکردگان طالبان هنوز در این باره اظهار نظر نکرده اند.



همچنین منابع افغانی اعلام کردند که در جریان دو بمب گذاری در ولایت ننگرهار در شرق این کشور چهار نفر کشته شدند.



خبر دیگر اینکه حامد کرزای رئیس جمهوری افغانستان از اظهارات باراک اوباما در این باره که در صورت امضای پیمان راهبردی واشنگتن و کابل شمار اندکی از سربازان پس از 2014 با هدف کمک به آموزش و کمک به نیروهای افغانی در زمینه مبارزه با تروریسم در این کشور باقی می مانند، استقبال کرد.



اظهارات اوباما در زمینه تعهدات واشنگتن در قبال افغانستان با استقبال کرزای مواجه شد و آن را در راستای منافع دو کشور خواند.



کرزای پیشتر پیش شرط امضای پیمان راهبردی با واشنگتن را پایان حملات به منازل مسکونی، برگزاری انتخابات شفاف و عادلانه، ایجاد صلح و ثباتی پایدار در افغانستان و سپردن زندانیان گوانتانامو به دولت عنوان کرده است.



شورای امنیت ملی افغانستان نیز چنین اقدام آمریکا را در تضاد با تعهدات قبلی این کشور و با هدف تحت فشار قرار دادن کابل برای امضای پیمان راهبردی با واشنگتن عنوان کرده است که در صورت امضای آن نیروهای آمریکایی می توانند حتی پس از سال آتی در این کشور باقی بمانند.



سخنگوی وزارت پاکستان نیز اعلام کرد که اسلام آباد نگران نقش هند در کشور همسایه افغانستان نیست و این یک موضوع دوجانبه است.