به گزارش خبرنگار مهر، بهروز افخمی کارگردان سینما شب گذشته و در حاشیه تجلیل از همسر خود «مرجان شیر محمدی»در اختتامیه دومین جایزه ادبی فهرست، در سخنانی با اشاره به اقتباس سینمایی خود از رمان آخر همسرش با عنوان «آذر، شهدخت، پرویز و دیگران» اظهار کرد: این رمان دوم همسرم است. من برای اولین بار در فیم‌نامه نویسی با یک رمان ایرانی طرف شدم که متریال زیادی برای ساخت یک فیلم بلند داشت. من قبل از این در فیلم گاو خونی هم از یک رمان ایرانی برای اقتباس استفاده کرده بودم اما آن رمان برای تبدیل شدن به یک فیلم بلند کمی کوتاه بود. رمان «آذر، شهدخت، پرویز و دیگران» را به راحتی می‌شد به یک فیلم بلند تبدیل کرد.

وی ادامه داد: به عنوان یک داستان پرداز همیشه به تعریف دوباره داستان فکر می‌کرده‌ام. فکر می‌کنم استعدادش را هم دارم که یک قصه خوب را در سینما خوب تعریف کنم. من از بچگی بسیار دنبال قصه و داستان و خواندنش می‌گشتم و همه فیلم‌نامه‌هایم نیز اقتباسی هستند؛ گاهی اقتباس آشکار و گاهی هم اقتباس یواشکی.

افخمی تاکید کرد: پیدا کردن داستان‌های خوب از تخصص‌های من است تا روزی که مناسبت پیدا کند آن را بسازم. این اواخر شانس آوردم تا با یک نویسنده زنده ازدواج کردم. منتظر می‌نشینم تا او داستان تازه‌ای بنویسد تا سر فرصت ببینم که چظور می‌شود فیلمی از آن ساخت.

همچنین در این مراسم بیست دقیقه نخست فیلم سینمایی «آذر، شهدخت، پرویز و دیگران» که برای نخسیتن بار در جشنواره بین‌المللی فیلم فجر امسال به نمایش در خواهد آمد برای حاضرین پخش شد.