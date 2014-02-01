12 بهمن ماه روز باشکوهی در تاریخ کشور است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمد نقی لطفی صبح شنبه در جمع مردم و مسئولان ایلامی به مناسبت 12 بهمن اظهار داشت: جمهوری اسلامی با وجود چالش ها و توطئه ها همچنان در مسیر سربلندی و پیشرفت حرکت می کند.

وی افزود: دوازدهم بهمن ماه بازگشت پیروزمندانه امام راحل (ره) به میهن رخدادی مهم و باشکوه در تاریخ کشور است .

امام جمعه ایلام ادامه داد: ویران و سست شدن پایه های رژیم ستم شاهی و رفتن این رژیم، حاصل رهبری حکیمانه و مجاهدت ها و رشادت های شهدای گرانقدر بوده است.

وی اضافه کرد: مردم و رهبری دو عنصر اصلی در پیروزی انقلاب بودند این در حالی است که گروه های مختلفی بعد از پیروزی انقلاب برای سست کردن پایه های انقلاب پیدا شدند که هیچ نقشی در انقلاب اسلامی نداشتند.

حجت الاسلام لطفی در ادامه به یاوه گویی های مکرر مقامات آمریکایی علیه کشورمان اشاره کرد و گفت: دستگاه دیپلماتیک کشورمان با تدبیر و رعایت منافع و مصالح نظام در توافق ژنو سیاست خارجی فعال را به دنیا نشان بدهد.