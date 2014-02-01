بانگ انقلاب در کرمانشاه طنین انداز شد/ ادای احترام به شهدای انقلاب

به گزارش خبرنگار مهر، غبارروبی و گل افشانی مزار شهدای استان کرمانشاه رأس ساعت 9:33 دقیقه امروز 12 بهمن ماه با حضور مسئولان لشکری و کشوری و اقشار مختلف مردم انجام شد.

همچنین بانگ انقلاب در مدارس استان کرمانشاه همزمان با لحظه تاریخی ورود بنیانگذار کبیر انقلاب اسلامی به میهن طنین انداز شد.

مسئولین در شهر کرمانشاه با حضور نمادین در دبیرستان جلال آل احمد زنگ انقلاب را در این مدسه به صدا در آوردند. این مراسم با حضور مدیرکل آموزش و پرورش استان کرمانشاه برگزار شد.

این مراسم در سراسر مدارس استان کرمانشاه توسط دانش آموزان برگزار شده و معلمان و چهره های پیشکسوت دوران مبارزات انقلاب علیه رژیم ستم شاهی دعوت شده که با حضور در مراسم برای دانش آموزان خاطرات خود را بازگو کنند.

در استان کرمانشاه همچنین ناقوس کلیساها و بوق اتوبوس و تاکسی ها همزمان و راس ساعت 9 و 33 دقیقه صبح دوازدهم بهمن ماه به صدا در آمدند.





