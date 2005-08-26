"طب اسلامي" منتشر شد

به گزارش خبرنگار گروه دين و انديشه "مهر" مانفرد اولمان از محققان آلمان و استاد دانشگاه توبينگن است.

نقطه تأكيد در اين كتاب كوچك بر طب اسلامي، انتقال دانش پزشكي يوناني، هندي و ايراني به تمدن اسلامي و پديد آمدن پيكره‌ اي از معلومات پزشكي است كه مي توان آن را طب اسلامي خواند. اهميت اين پيكره از معلومات در انتقال دانش پزشكي يوناني به جهان غرب است.

درحقيقت اين كتاب، بررسي تطبيقي بعضي از مباحث علم پزشكي و كيفيت انتقال اين مباحث از پزشكان عهد عتيق يوناني و اسكندراني و ديگر سرزمينها و تغيير و تحولي را كه در آنها پديد آمده است مد نظر دارد.

مؤلف بيشتر به نظام يا سيستم پزشكي اسلامي توجه دارد نه تاريخ آن. مانفرد اولمان كه كتاب مفصلتري درباره آثار پزشكي اسلامي دارد، در اين كتاب مباحثي را از طب اسلامي عرضه داشته كه جالب و خواندني است و براي كساني كه به پزشكي اسلامي از دريچه كتابهايي چون: كتاب ادوارد براون و سيريل الگود نگريسته‌اند، تازگي دارد.



