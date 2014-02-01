راه اندازی دانشکده علوم پزشکی نیاز راور است

به گزارش خبرنگار مهر، محمد رضا شریفی صبح شنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به محرومیت های زیاد در شهرستان راور تصریح کرد: متاسفانه مسئولان استان کرمان به این شهرستان به صورت یک منطقه برخوردار نگاه می کنند و این در حالی است که امکانات این منطقه بسیار پایین و مردم راور مردمی محروم هستند.

شریفی با اشاره به اینکه راور در مسیر زائران امام رضا قرار دارد، گفت: این شهرستان به دلیل محل عبور زائران امام رضا پر تردد بوده و حادثه خیز است و این امر لزوم تکمیل و تجهیز بیمارستان این شهرستان را بیشتر می کند.

وی با اشاره به اقداماتی برای خرید تجهیزات ارتوپدی، اکو و دیالیز برای این بیمارستان تصریح کرد: بیمارستان امام علی( ع) این شهرستان با کمک های خیرین ساخته شده است.

فرماندار راور از دولت خواست برای تکمیل و تجهیز بیمارستان کمک های دولتی بکنند و اظهار داشت: بیمارستان با کمک خیرین ساخته شده ولی از دولت می خواهیم که این بیمارستان را با کمک های دولتی تکمیل کرده و تجهیز کنند.

وی از رئیس دانشگاه علوم پزشکی کرمان خواست با راه اندازی دانشکده علوم پزشکی در راور برای تامین نیاز شهرستان به نیروهای متخصص خودی کمک کنند.

شریفی تصریح کرد: در این رابطه باید نیازسنجی شود و بر طبق نیازهای شهرستان راور رشته های مامایی و پرستاری در این منطقه راه اندازی شود.

