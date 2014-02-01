صدور سند مالکیت 70 هزار هکتار اراضی ملی آذربایجان غربی/ ثبت یک میلیون هکتار در سیستم جامع املاک

امیر جوان کیا در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به اینکه اسناد مالکيت بيش از 70 هزار هکتار از اراضي ملي آذربايجان غربي ثبت و صادر شده است، افزود:نسبت به مدت زمان مشابه سال گذشته با رشد 35 درصدی صدور اسناد مالکیت برای اراضی ملی در ثبت استان مواجه بودیم.

وی با بیان اینکه از 2 میلیون و 784 هزار و 572 هکتار اراضي ملي آذربایجان غربی تاکنون براي 2 میلیون و 100 هزار هکتار سند مالکیت صادر شده، اظهار داشت: با استمرار روند فعلي باقيمانده اراضي ملي استان تثبيت وبزودي کل اراضي منابع طبيعي در بانک جامع استان جانمايي می شود.

مدیر کل ثبت اسناد آذربایجان غربی با اعلام اینکه با تثبيت و جانمايي اراضي ملي موضوع سو استفاده و تصرف و تخريب اراضی کاهش می یابد، ادامه داد: تا کنون اطلاعات يک ميليون هکتار از اراضي ملي استان جانمايي و در سيستم جامع املاک وارد شده است.

جوان کیا با اشاره به اینکه با توجه به اينکه در حال حاضر کليه اسناد مالکيت به صورت کاداستري و تحت يک سيستم صادر مي شود، عنوان کرد: با جانمايي اراضي ملي ديگر به هيچ وجه امکان صدور سند مجدد ثبتي املاک براي اشخاص ميسر نیست.

وی از اتمام عمليات جانمايي درياچه اروميه در سيستم جامع املاک آذربایجان غربی و پيش بيني صدور 15 هزار جلد سند مالكيت روستايي و اماكن شهري شهرهاي زير 25 هزار نفر جمعيت تا پايان سالجاري خبر داد و گفت: تا كنون 4 هزار و 230 فقره سند مالکيت براي خانه هاي روستايي و اماكن مسكوني شهرهاي زير 25 هزار نفر جمعيت صادر شده است.

وی از افزايش 36 درصدی ميزان صدور اسناد مالکیت در ادارات ثبت آذربایجان غربی از ابتداي سالجاري تا كنون خبر داد و با بان اينكه در اين راستا 51 هزار و 633 جلد سند مالكيت ثبت و صادر شده است،‌ اعلام كرد: بيش از 45 درصد اسناد صادر شده طي چهار ماهه اخير صادر شده كه 98 درصد اسناد مالکيت صادره نيز به صورت تک برگي صادر شده است.

مدير کل ثبت اسناد و املاك آذربايجان غربي میزان مطالبات وصول شده بانکها از ابتدای سالجاری تا کنون را بالغ بر 173 هزار و 451 میلیارد ریال دانست و افزود: این در حالی است که این میزان مطالبات وصول شده نسبت به مدت مشابه سال گذشته از رشد 72 درصدی برخوردار بود.

جوان كيا با اشاره به صدور 34 هزار و 13 جلد سند مالکیت تک برگی در قالب اجرای طرح کاداستر در آذربایجان غربی از ابتدای سالجاری تا کنون خبر داد و اظهار داشت: در راستای قانون ساماندهی،157هزار سند مالکیت برای یک هزار و 209 روستا و 26شهر زیر 25هزار جمعیت صادرشد.

مدير کل ثبت اسناد و املاك آذربايجان غربي با بیان اینکه به این ترتیب 78درصد خانوار های روستایی آذربایجان غربی در حال حاضر صاحب سند مالکیت هستند، گفت: تعداد معاملات انجام شده در دفاتر اسناد رسمی طی این مدت نیز 365 هزار و 478 فقره اعلام شده که 48 هزار و 223 مورد استعلامات ثبتی دفاتر اسناد رسمی پاسخ داده شده است.

وی با اشاره به اینکه به 19 هزار و 711 فقره از استعلامات ثبتی دفاتر اسناد رسمی بصورت مکانیزه پاسخ داده شده، گفت: هم اکنون 205دفتر خانه ازدواج و طلاق در سطح استان فعال بوده که از ابتدای سال تا کنون بالغ بر 17 هزار واقعه ازدواج و 2 هزار واقعه طلاق ثبت شده است.