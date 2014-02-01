به گزارش خبرگزاری مهر، ناصر فیض، مدیر دفتر طنز حوزه هنری در خصوص هشتمین جشنواره طنز سوره گفت: از آنجا كه نام «حوزه» و « سوره» همیشه در كنار هم بوده اند و نیز در راستای یكسان سازی نام جشنواره‌های حوزه هنری، برآن شدیم تا جشنواره طنز مكتوب را با نام «طنز سوره» به مخاطبان ارائه كنیم.

فیض با بیان اینكه جشنواره طنز سوره از گستردگی بسیاری برخوردار است و دامنه وسیعی از هنرها را در برمی‌گیرد، اعلام داشت: از سوی دیگر در این دوره با توجه به برداشتن پسوند مكتوب، بخش‌هایی مثل نمایشنامه، استندآپ كمدی، فیلم كوتاه و عكس با رویكرد طنز به رشته‌های رقابتی این جشنواره افزوده شد.

فیض در ادامه اظهار داشت: هنرمندانی كه جشنواره طنز را در رشته‌های مكتوبی مثل نثر، شعر، پژوهش و داستان كوتاه دنبال می‌كردند از این اتفاق كه محدوده جشنواره در این دوره به این اقلام مكتوب محدود نشده است، بسیار خوشنودند.

وی در ادامه اذعان داشت: تغییرات فراخوان جشنواره امسال فرصت خوبی است برای كسانی كه سال‌ها جشنواره طنز مكتوب را می‌دیدند اما به این دلیل كه هنرشان، هنر مكتوب نبود، نمی‌توانستند در جشنواره شركت كنند. اكنون میدان برای كسانی كه مدعی ساخت و ایده در رشته‌های استندآپ كمدی، فیلمسازی كوتاه، عكاسی و نمایشنامه در حوزه طنز هستند، نیز گسترده است.

نویسنده کتاب «فیض بوك»، جشنواره سراسری طنز حوزه هنری را عامل معرفی بسیاری از طنزپردازان امروز به جامعه هنری عنوان كرد و افزود: بسیاری از طنز نویسان مطبوعات، رادیو و حوزه ادبیات از معرفی شدگان این جشنواره هستند و این اتفاق با توجه به پیشینه غنی و مستدام این جشنواره رخ داده است.

مدیر دفتر طنز حوزه هنری، طنزپردازان معرفی شده از سوی جشنواره را با عنوان «هنرمندانی از جنس متفاوت» یاد كرد و این تفاوت را اینگونه توضیح داد: ویژگی بارز این دسته از طنزپردازان شناخت درست و اصولی طنز است. كسانی كه معیارها را یاد گرفته‌اند و این اتفاق خوبی است كه با نوع كاری كه ارائه می دهید به عنوان الگوی تعریف شده‌ای از طنز و نمونه‌ای موفق از انتقال حرف‌ها و نقطه نظرات گوناگون همراه با فرهیختگی، محسوب شوید.

فیض همچنین از برنامه ریزی نشست‌های جنبی تخصصی در زمینه طنز بعد از انقلاب در خلال جشنواره طنز سوره خبر داد و گفت: بررسی طنز بعد از انقلاب و آثار و نام آوران شاخص این حوزه پس از انقلاب همچنین بررسی كلی حركات این جریان و ویژگی‌های خاص این نوع طنز و اینكه حتی از دل این جشنواره به تعریفی واحد از طنز در دوران پس از انقلاب برسیم، از اقداماتی است كه در جشنواره بدان خواهیم پرداخت.