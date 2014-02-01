مسجد سلیمان زیر چکمه های سیاسیون له شد/ درخواست دیدار با استاندار را داریم

حسن کاظمی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: مسجد سلیمان زیر چکمه اهل سیاست درون شهر از بین رفته است. همین اختلاف نظرهای سیاسی باعث شده که شهر از توجه مسئولان کشوری به دور بماند.

وی همچنین تاکید کرد: سوء مدیریت باعث برجا ماندن ویرانه ای به نام مسجد سلیمان شده است.

رئیس شورای شهر مسجدسلیمان افزود: حتی در سفر رئیس جمهور سابق به مسجدسلیمان در هنگام سخنرانی وی در ورزشگاه بهنام محمدی این شهر، همه مردم شهرستان، استان خوزستان و کشور که برنامه را به صورت زنده مشاهده می کردند به صورت ملموس اختلاف نظرهای مسئولان را مشاهده کردند.

کاظمی توضیح داد: این اختلاف آرا به قدری بود که حتی رئیس جمهور وقت گفت دست از اختلاف نظر بردارید.

وی با اشاره به سفر اخیر رئیس جمهور جدید به استان خوزستان گفت: قرار بود حسن روحانی به مسجد سلیمان بیاید و طبق برنامه ریزی انجام شده مقرر شد که رئیس شورا و شهردار سخنان خود را به رئیس جمهوری منتقل کنند. متاسفانه در مسیر جلسه توجیهی به اهواز بودیم که با ما تماس گرفته شد و لغو جلسه را اعلام کردند.

رئیس شورای مسجد سلیمان با اشاره به ارتباط زنده که با رئیس جمهور از طریق صدا و سیما صورت گرفت، گفت: از میان هزاران مشکلی که ما داریم تنها به مشکل بیکاری جوانان اشاره شد.

23 میلیارد تومان بدهی شهرداری

کاظمی افزود: ما مشکلات زیادی داریم. شهرداری مسجد سلیمان 23 میلیارد تومان بدهی به پیمانکاران بازنشستگان و ... دارد و حداقل 10 میلیارد تومان به تامین اجتماعی نیز بدهکار است.

رئیس شورای شهر مسجدسلیمان توضیح داد: مشکل آب و فاضلاب عمده ترین مشکل ما است. طول شهر 35 کیلومتر است که آسفالت اصلی این شهر اصلا مناسب تردد نیست.

وی گفت: ما همچنان در مشکلات با منطقه بشاگرد استان هرمزگان در رقابت هستیم. گاهی آنان و گاهی ما رتبه اول بیکاری و مشکلات را در کشور کسب می کنیم.

کاظمی همچنین با اشاره به طرح جامع شهری مسجد سلیمان گفت: هفت سال پیش این طرح اجرا شده اما هنوز به طور کلی تکمیل نشده است.

رئیس شورای شهر مسجد سلیمان یادآور شد: سو مدیریتی که در طرح ناپخته جا به جایی مسجدسلیمان انجام شد؛ سبب شده که اعتبارات آب و فاضلاب به مسجدسلیمان اختصاص داده نشود و این نبود اعتبار تا سال گذشته ادامه داشت.

پیمانکاران آبفای استان بی تعهد هستند

کاظمی با اشاره به لوله کشی فاضلاب خیابان های مسجد سلیمان گفت: از اردیبهشت امسال یک هزار و 500 متر از دره اشکفت تا فلکه پنج بنگله قرار بود حفاری و لوله فاضلاب گذاشته شود ولی متاسفانه به خاطر نبود اعتبارات مشکلات بسیار فراوانی در تابستان و زمستان برای شهروندان به وجود آمده است.

رئیس شورای مسجد سلیمان گفت: اخیرا اداره کل آبفای استان اظهار کرد که طرح آبفای مسجد سلیمان به 140 میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد اما در اخرین جلسه ای که در فرمانداری مسجد سلیمان با مدیر کل آبفای استان داشتیم تنها 120 میلیون تومان به شهرداری پرداخت کردند تا قسمتی از مسیر یک هزارو 250 متری دره اشکفت تا پنج بنگله آسفالت شود.

وی اظهار کرد: از دو یا سه سال پیش تاکنون آبفای استان، شش منطقه دیگر در مسجد سلیمان را حفاری کرده اما نسبت به تعهدات خود اقدام نکرده است. پیمانکار آبفا در مسیر بیمارستان 22 بهمن تا کنون هیچ اقدامی نکرده است.