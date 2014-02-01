همكاريهاي عملي آموزشي دانشگاه بلاروس و دانشگاه آزاد پرند

به گزارش خبرنگار مهر، صبح امروز جلسه اي با حضور محمد قمي رییس دانشگاه آزاد اسلامي واحد پرند، پروفسور لئونيد تي تف از دانشگاه بلاروس، سعيد ذاكر عضو هيئت عملي دانشگاه آزاد پرند به همراه اعضاي هيئت رييسه در دفتر ریاست این واحد دانشگاهی برگزار شد.

در اين جلسه، زمینه های همکاری و چگونگی تعامل و استفاده بهینه از امکانات هر دو دانشگاه جهت گسترش و ارتقاء کیفیت آموزشی، پژوهشی دانشجویان در رشته هاي موجود و استفاده از ظرفيت ها، تجربیات علمی و سوابق اجرائی با دانشگاه بلاروس و فعاليتهاي علمی این دانشگاه در قالب امضای تفاهمنامه همکاری مشترک بررسی شد.

محمد قمي رییس واحد پرند با مثبت ارزيابي كردن اين جلسات بر برگزاري كنفرانس هاي علمي، پژوهشي، تحصيلات تكميلي، پرو‍‍ژه هاي تحقيقاتي مشترك و تمديد آن تأكيد كرد.