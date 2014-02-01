طرح ساخت مساجد کودکان در پارکهای البرز اجرا می شود

مجید سریزدی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب افزود: مساجد یکی از مهمترین پایگاه های است که برای مقابله با تهاجم فرهنگی دشمنان می تواند تاثیرات زیادی بر روی جوانان ایران اسلامی داشته باشد.

وی در ادامه اظهار داشت: به همین منظور و برای مقابله با هرگونه اقدامات دشمنان برای تاثیر گذاری بر روی جوانان احداث مساجد در پارک ها ضروری است.

سریزدی تاکید کرد: طرح احداث مساجد کودکان در پارک های استان در حال مطالعه و بررسی است و به زودی اجرا خواهد شد.

معاون امور عمرانی استانداری البرز یادآور شد: در این طرح اداره کل تبلیغات استان البرز نیز استانداری را همراهی خواهد کرد.

این مسئول خاطرنشان کرد: این طرح به زودی به اجرا در خواهد آمد و با اجرا شدن چنین طرحی گام فرهنگی مهمی در استان برداشته خواهد شد.

سریزدی افزود: در مساجد مهارت های دینی و مذهبی به خوبی به جوانان انتقال داده می شود و آنها با مفاهیم دینی و مذهبی در جامعه آشنا خواهند شد و مهمترین هدف این طرح انس گرفتن جوانان و نوجوانان در مساجد است.

وی در پایان افزود: مساجد نقش عمده ای در رشد اجتماعی جوانان و نوجوانان دارند و جوانان علاوه بر یادگیری نماز مفاهیمی اجتماعی و آموزه های دینی و همچنین روابط اجتماعی را خواهند آموخت.