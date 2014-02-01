به گزارش خبرگزاری مهر، چیستی علوم انسانی، مبانی علوم انسانی سکولار، مبانی علوم انسانی اسلامی، قلمرو اسلام در عرصه علوم انسانی و تأثیر مبانی بر نظریه‌های علوم انسانی پنج فصل تشکیل دهنده این کتاب هستند.



در بخشی از مقدمه این اثر نوشته عبدالحسین خسروپناه آمده است: بهره‌گیری از مبانی حکمت اسلامی برای علوم انسانی در تولید علم دینی، نقش اساسی دارد. علم دینی، مبحثی است که از دهه سی در قرن بیستم، توسط متفکران اسلامی مطرح گردید. پیش از آن، برخی از فیلسوفان نوتوماسی، مانند: اتین ژیلسون، دغدغه فلسفه مسیحی را داشت و به تدوین آن پرداخت.

بسیاری از دانشمندان و طرفداران علم دینی، اسلامی‌سازی علوم را به معنای تولید علوم جدید اسلامی نگرفتند و قصد آن داشتند که با تغییر عناصر کلیدی علم غربی و استفاده از عناصر کلیدی اسلامی، غرب زدایی از معرفت کنند (سیدمحمدنقیب العطاس)، یا با احیاء دانش‌های دوران تمدن اسلامی، غرب‌زدایی از فرهنگ سنتی نمایند (سیدحسین نصر)، یا با تفسیر علمی از آموزه‌های اسلام، مشکل تعارض علم و دین را حل کنند (مهدی بازرگان و علی شریعتی)، یا با دخالت متافیزیک دینی (مهدی گلشنی) یا باورهای دینی (خسرو باقری) در فرایند علوم به تحقق اسلامی کردن معرفت کمک نمایند. برخی از متفکران اسلامی درصدد ارائه روش‌شناسی اسلامی برای کسب معرفت شدند تا به دانش اسلامی دست یابند.

این گروه نیز یا با استفاده از میراث گذشته اسلامی، یعنی منطق و فلسفه و اصول فقه، روش‌شناسی دانش اسلامی را مطرح کردند (عبداله جوادی آملی) یا با شدت و به انکار دوران تمدن و میراث گذشته اسلامی پرداخته و با منطق و فلسفه و اصول فقه جدیدی، روش‌شناسی دانش اسلامی را ارایه نمودند (سیدمنیرالدین حسینی)، برخی از روشنفکران نیز به انکار علم دینی پرداختند(عبدالکریم سروش).

نگارنده بر علم دینی، به معنای علم برگرفته از روش تجربی، عقلی و وحیانی، مبتنی بر مبانی حکمت اسلامی در راستای مقاصد شریعت و اهداف متعالی سعادت انسان باور دارد. میراث گذشته حکمت و فقه و اخلاق اسلامی در تدوین مبانی علوم اسلامی به ویژه علوم انسانی اسلامی، نقش مؤثری خواهد داشت. الگوی حکمی- اجتهادی، نظریه برگزیده در تولید علوم انسانی (رفتاری - اجتماعی) اسلامی است.

كتاب فلسفه علوم انساني اثر حجت الاسلام والمسلمين دكتر عبدالحسین خسروپناه به همت مؤسسه حكمت نوين اسلامي به بهاي 9000 تومان منتشر شده است.