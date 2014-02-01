فیلم های جشنواره فجر در ایلام اکران می شوند

به گزارش خبرنگار مهر، علی گهرسودی صبح شنبه در مراسم آغاز دهه فجر در ایلام اظهار داشت: امسال با برنامه ریزی های انجام شده قرار است فیلم های جشنواره فجر همزمان با تهران در مجتمع فرهنگی – هنری ارشاد اسلامی شهر ایلام اکران شود.

گهرسودی افزود: از چهاردهم تا بیست و هفتم بهمن، هر روز در مجتمع فرهنگی هنری ارشاد اسلامی با سیستم دیجیتال برای مردم فیلم های جشنواره را اکران خواهیم کرد.

وی ادامه داد: سینما قدس ایلام حدود 45 سال است که ساخته شده و نه کیفیت و ایمنی داشت و نه از آن استقبال می شد، به همین منظور با هماهنگی هایی که انجام شد، دستور تخریب و بازسازی آن گرفته شده است.

گهرسودی اضافه کرد: مالک سینما هم جوازهای لازم را اخذ کرده و با شهرداری هماهنگی های لازم انجام شده است که پیش بینی می شود این سینما ظرف دو تا سه سال آینده آماده شود.

این مسئول اظهار داشت: یک دستگاه دیجیتال برای اداره کل فرهنگ و ارشاد نصب شده است و بعد از جشنواره فجر در سال جدید نمایش فیلم های جدید کشور را در این اداره فرهنگ و ارشاد انجام می شود.