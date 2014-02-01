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۱۲ بهمن ۱۳۹۲، ۱۰:۲۶

سالنامه موسیقی 93 به زودی منتشر می‌شود

سالنامه موسیقی 93 به زودی منتشر می‌شود

کتاب پژوهشی و مصور «موسیقی 1393» حاوی آمار، اطلاعات، مستندات وعکس‌های مختلف موسیقایی با گردآوری و تالیف حمیدرضا عاطفی 15 بهمن ماه منتشر می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، کتاب موسیقی 1393 با همکاری یک تیم پژوهشی تهیه شده و بخش های مختلفی را در حوزه های مختلف موسیقی سنتی، نواحی، کلاسیک و پاپ  در برگرفته است.

از ویژگی های این سالنامه و کتاب موسیقی می توان به درج تصاویر صدها هنرمند و موسیقیدان یک قرن گذشته به انضمام تاریخ تولد و درگذشت دقیق آنها، ارائه اطلاعات آماری و همچنین گزارش تصویری اتفاقات مهم موسیقایی دو سال اخیر ، ارائه اطلاعات مربوط به شرکت ها، گروه ها، سایت ها،وبلاگ ها، موسسات و ... که در زمینه موسیقی فعالیت می کنند اشاره کرد.

علاوه بر اطلاعات ذکر شده، اسامی مسئولان و هنرمندان انجمن موسیقی شهرهای مختلف و نیز انتشار صدها عکس منحصر به فرد تاریخی از موسیقی دانها و برخی کنسرت های برجسته از دیگر ویژگی های این سالنامه است. همچنین پاسخ بزرگان موسیقی به یک سوال کلیدی در خصوص نسل نو و فعالان جوان حوزه موسیقی تحت عنوان رهنمود از دیگر بخش های این سالنامه است.

طرح و پژوهش کتاب موسیقی 1393 ازحمیدرضا عاطفی (عضو هیئت مدیره کانون پژوهشگران خانه موسیقی ایران) است که برای دومین دوره به طور مستقل و غیر وابسته تهیه شده و تا نیمه بهمن ماه منتشر و در مراکز و فروشگاه های آثار موسیقایی عرضه می شود.

کد مطلب 2225851

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