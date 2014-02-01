جلوی انتشار کتاب ملاله یوسف زای در پاکستان گرفته شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بی بی سی، پلیس و مقامات رسمی محلی گفتند این اقدام به خاطر نگرانی های امنیتی انجام شده است. اما عمران خان که حزب محلی اش کنترل منطقه را بر عهده دارد می گوید که از این تصمیم گیج شده است. او صبح روز سه شنبه در توییتر نوشت: من متوجه نمی شوم که چرا پخش کتاب ملاله در پیشاور متوقف شد. حزب PTI به آزادی بیان و سخن ایمان دارد و نه به سانسور ایده ها.

ملاله یوسف زای زمانی که توسط طالبان در ماه اکتبر سال 2012 به خاطر تلاشش برای پیشبرد آموزش دختران با اصابت گلوله در ناحیه سر روبه رو شد، آن زمان تنها چهارده سال داشت. او و خانواده اش حال در شهر بریتانیایی بیرمنگام، جایی که وی آنجا مورد مداوا قرار گرفت، زندگی می کنند. انتظار نمی رفت او در مراسم پخش کتابش شرکت کند. ملاله کتاب خاطراتش با عنوان «من ملاله هستم» را داستان زندگی خودش و داستان میلیون ها نفر دیگری که شانس مدرسه رفتن پیدا نکردند، می نامد.

مراسم پخش کتاب توسط دانشگاه مرکز مطالعات پیشاور و با همراهی سرمایه تحصیلی باشا خان (BKET)، که یک شبکه تحصیلی رایگان است و همچنین یک سازمان غیردولتی جامعه مدنی به نام سازمان قوی سازی همکاری (SPO) برنامه ریزی شده بود. دکتر حسین از سازمان BKET گفت که پلیس به سازمان دهندگان مراسم اطلاع داده بود که نمی تواند امنیت لازم برای این برنامه را فراهم کند. اما او همچنین به این موضوع نیز اشاره کرد که دانشگاه تحت فشار سیاسی برای لغو این مراسم بود.

اما اجاز خان رییس پلیس منطقه پیشاور به بی بی سی گفت که مراسم پخش کتاب به خاطر نگرانی های امنیتی لغو شده است. او در ادامه اضافه کرد که دانشگاه اطلاعات کافی درباره این مراسم به پلیس نداده بود و به این ترتیب فراهم کردن اقدامات امنیتی لازم در این زمان کوتاه ممکن نبود.

با این حال شاه فرمان وزیر اطلاعاتی منطقه تایید کرد که دولت محلی این مراسم را متوقف کرده است. او گفت: این حقیقت دارد که ما آن ها را متوقف کردیم و دلایل بسیاری نیز برای این کار وجود دارد.

ملاله که سال پیش برای انتقاد از تفاسیر طالبان از اسلام و مخالفت آنها با درس خواندن دختران، توسط این گروه ترور شد، به طرزی باور نکردنی نجات یافت و پس از آن کتاب خاطراتش را نوشت. این کتاب که با همکاری کریستینا لمب روزنامه نگار نوشته شد، در ماه اکتبر با عنوان «من ملاله هستم» به بازار آمد.

در حالی که ملاله به عنوان قهرمان از سوی بسیاری از مردم و افراد ضد طالبان شناخته شده، نظرات مبتنی بر توطئه نیز معتقدند او توسط خودی‌ها ترور شد تا بتواند به این شهرت برسد.