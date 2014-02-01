به گزارش خبرگزاری مهر سجاد خمیس آبادی- مجری طرح با اشاره به ضرورت تخمین توانایی تولید همزمان توان و حرارت و سوخت مورد نیاز در سیستم جانبی مرکزی پیش از طراحی و ساخت، گفت: در این پروژه یک روش جدید هدف گذاری تولید توان و حرارت و هزینه‌های کلی سالیانه در شبکه بخار با دقت بسیار بالا ارائه شد که علاوه بر پوشش نقاط ضعف روش هدف گذاری ارائه شده در گذشته، توانایی مشخص کردن دبی سوخت مورد نیاز، دبی بخار تولیدی توسط بویلر، میزان انتشار آلاینده ها و میزان درجه سوپرهیت بخار تولیدی توسط بویلر را دارد.

وی ادامه داد: با توجه به اهمیت مسائل اقتصادی و نیاز به تخمین هزینه‌های سرمایه گذاری و هزینه‌های عملکردی توانایی تعیین هزینه‌های کلی سالیانه شبکه بخار را دارد و از جهتی با توجه به دقت بالای این روش در تخمین توانایی تولید توان و حرارت، نیاز به شبیه سازی شبکه توربین های بخار حذف می شود.

خمیس آبادی با بیان اینکه قسمت بعدی پژوهش مربوط به تحلیل اگزرژتیک و ترمواکونومیک نیروگاه و شبکه بخار است، یادآور شد: در انتها کوپلینگ بهینه یک شبکه بخار فرآیندی با یک نیروگاه بخار با هدف تولید بهینه توان و حرارت و حداقل کردن هزینه‌های سرمایه گذاری و هزینه‌های عملکردی برای نخستین بار مورد بررسی قرار می‌گیرد که در آن از نیروگاه به عنوان منبع انرژی برای شبکه بخار استفاده می‌شود و با استخراج مقداری بهینه بخار در دما و فشار مناسب از نیروگاه و انتقال به قسمت‌هایی از شبکه بخار درآمدهای سیستم کوپل شده شبکه بخار و نیروگاه بخار را به حداکثر می‌رسانیم.

