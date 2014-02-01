به گزارش خبرنگار مهر، شاپور رستمی صبح شنبه در حاشیه آغاز برنامههای دهه مبارک فجر در استان بوشهر به خبرنگار مهر گفت: دهه مبارک فجر یادآور جانفشانیهای ملت ایران به پیروی از رهبری امام خمینی(ره) برای سرنگونی رژیم ستمشاهی و پیروزی انقلاب اسلامی است.
وی ادامه داد: ایام دهه مبارک فجر زمان بسیار خوبی برای معرفی دستاوردهای نظام مقدس جمهوری اسلامی است و همه دستگاهها باید در این ایام با برگزاری برنامههای مختلف این دستاوردها و خدمات را به خوبی به اطلاع مردم برسانند.
بیشترین پروژه در شهرستان بوشهر و کمترین پروژه در دیلم و دیر
معاون امور عمرانی استاندار بوشهر از کلنگزنی 139 پروژه عمرانی طی دهه فجر در استان بوشهر خبر داد و اضافه کرد: بیشترین تعداد پروژه مربوط به شهرستان بوشهر است که 34 پروژه در این استان کلنگزنی میشود.
وی ادامه داد: در شهرستان دشتستان 28 پروژه، در شهرستان گناوه 25 پروژه، در شهرستان تنگستان 15 پروژه، در شهرستان دشتی 11 پروژه و در شهرستان عسلویه نیز 11 پروژه کلنگ زنی میشود.
رستمی به تعداد پروژههای دیگر شهرستانها نیز اشاره کرد و ادامه داد: همچنین در شهرستان جم شش پروژه، در شهرستان کنگان پنج پروژه، در شهرستان دیر دو پروژه و در شهرستان دیلم نیز دو پرژه کلنگ زنی خواهد شد.
کلنگزنی 74 پروژه در بخش برق
وی تصریح کرد: این پروژههای در بخشهای مختلف و توسط دستگاههای اجرایی استان در شهرها و روستاها اجرا میشود که اجرای این طرحها نقش بسیار مهمی در توسعه و عمران و آبادانی استان بوشهر خواهد داشت.
معاون امور عمرانی استاندار بوشهر تاکید کرد: بیشترین تعداد پروژه در بخش برق کلنگزنی میشود که 74 پروژه است و سپس بنیاد شهید با 17 پروژه راه و شهرسازی نیز دارای هفت پروژه برای کلنگزنی هستند.
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