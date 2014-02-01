  1. استانها
  2. بوشهر
۱۲ بهمن ۱۳۹۲، ۱۱:۵۱

رستمی خبر داد:

139 پروژه عمرانی طی دهه فجر در استان بوشهر کلنگ‌زنی می‌شود

139 پروژه عمرانی طی دهه فجر در استان بوشهر کلنگ‌زنی می‌شود

بوشهر - خبرگزاری مهر: معاون امور عمرانی استاندار بوشهر گفت: 139 پروژه عمرانی طی دهه فجر در استان بوشهر کلنگ‌زنی می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، شاپور رستمی صبح شنبه در حاشیه آغاز برنامه‌های دهه مبارک فجر در استان بوشهر به خبرنگار مهر گفت: دهه مبارک فجر یادآور جانفشانی‌های ملت ایران به پیروی از رهبری امام خمینی(ره) برای سرنگونی رژیم ستم‌شاهی و پیروزی انقلاب اسلامی است.

وی ادامه داد: ایام دهه مبارک فجر زمان بسیار خوبی برای معرفی دستاوردهای نظام مقدس جمهوری اسلامی است و همه دستگاه‌ها باید در این ایام با برگزاری برنامه‌های مختلف این دستاوردها و خدمات را به خوبی به اطلاع مردم برسانند.

بیشترین پروژه در شهرستان بوشهر و کمترین پروژه در دیلم و دیر

معاون امور عمرانی استاندار بوشهر از کلنگ‌زنی 139 پروژه عمرانی طی دهه فجر در استان بوشهر خبر داد و اضافه کرد: بیشترین تعداد پروژه مربوط به شهرستان بوشهر است که 34 پروژه در این استان کلنگ‌زنی می‌شود.

وی ادامه داد: در شهرستان دشتستان 28 پروژه، در شهرستان گناوه 25 پروژه، در شهرستان تنگستان 15 پروژه، در شهرستان دشتی 11 پروژه و در شهرستان عسلویه نیز 11 پروژه کلنگ زنی می‌شود.

رستمی به تعداد پروژه‌های دیگر شهرستان‌ها نیز اشاره کرد و ادامه داد: همچنین در شهرستان جم شش پروژه، در شهرستان کنگان پنج پروژه، در شهرستان دیر دو پروژه و در شهرستان دیلم نیز دو پرژه کلنگ زنی خواهد شد.

کلنگ‌زنی 74 پروژه در بخش برق

وی تصریح کرد: این پروژه‌های در بخش‌های مختلف و توسط دستگاه‌های اجرایی استان در شهرها و روستاها اجرا می‌شود که اجرای این طرح‌ها نقش بسیار مهمی در توسعه و عمران و آبادانی استان بوشهر خواهد داشت.

معاون امور عمرانی استاندار بوشهر تاکید کرد: بیشترین تعداد پروژه در بخش برق کلنگ‌زنی می‌شود که 74 پروژه است و سپس بنیاد شهید با 17 پروژه راه و شهرسازی نیز دارای هفت پروژه برای کلنگ‌زنی هستند.
 

کد مطلب 2225859

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار