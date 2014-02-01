کشته و زخمی شدن بیش از 3 هزار عراقی در حملات تروریستی در ماه ژانویه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روسیا الیوم، وزارتخانه های بهداشت، کشور و دفاع عراق طی گزارش های رسمی اعلام کردند: در ماه ژانویه هزار و 13 نفر بر اثر خشونت ها در این کشور کشته و بیش از دو هزار نفر نیز زخمی شده اند.
در این گزارش ها آمده است: خشونت در عراق طی یک ماه گذشته به طور بی سابقه ای افزایش یافت و این خشونت ها هر روز در کشور وجود داشت و تروریستهای القاعده به دلیل بحران سوریه قدرت خود را در عراق احیا کردند.
795 نفر از کشته شدگان غیر نظامی، 122 نفر سرباز و 96 نفر پلیس هستند و اغلب این افراد نیز در انفجار خودروهای بمبگذاری شده یا به وسیله ترور کشته شده اند.
از سوی دیگر نوری المالکی نخست وزیر عراق در یک گفتگوی تلویزیونی اظهار داشت: جنگ علیه تروریسم همچنان ادامه دارد و هر کسی که به تروریسم کمک کند هدف نیروهای امنیتی قرار خواهد داشت.
وی بر ضرورت اینکه جامعه جهانی باید موضع مشخصی در قبال حامیان تروریسم اتخاذ کند تاکید کرد.
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