بانک کشاورزی با کشاورزان رامهرمز همکاری نمی کند

سیاوش فریدونی در گفتگو با خبرنگار مهر به همکاری نکردن بانک کشاورزی با کشاورزان اشاره کرد و افزود: نظام صنفی کشاورزی پروانه های فعالیت برای کشاورزان واجد شرایط صادر کرده اما تنها بانکی که همکاری نمی کند بانک کشاورزی است.

وی افزود: انتظار داشتیم بانک کشاورزی این پروانه ها را بپذیرد. حداقل انتظار ما این است که پروانه فعالیت را به صورت وثیقه از کشاورز بپذیرند.

دبیر اجرایی نظام صنفی کشاورزان رامهرمز درباره مشکل آب کشاورزی توضیح داد: از آب پشت سد بی بهره ایم. بخش زیادی از آب پشت سد جره به هدر می رود.

فریدونی توضیح داد: کانال کشی که باید مدتها پیش در حومه شرقی شهرستان که بیشترین کشاورزی را دارد صورت گیرد، مدتها است به حال خود رها شده و پیمانکارش نیز کار را رها کرده است.

وی همچنین یادآورر شد: در صورت کانال کشی نکردن برای زمین های کشاورزی، بخش زیادی از آب مخصوصا در فصل تابستان هدر می رود.

دبیر اجرایی نظام صنفی کشاورزان شهرستان رامهرمز با اشاره به پرداخت نشدن خسارت بیمه محصولات کشاورزی گفت: بیمه برنج کشاورزی رامهرمز هنوز پرداخت نشده این در حالی است که طبق قانون، دو ماه بعد از خسارت بیمه محصولات باید پرداخت شود.

فریدونی توضیح داد: حال سه ماه است که بیمه محصولات خسارت دیده کشاورزان رامهرمز پرداخت نشده است.