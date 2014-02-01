بهره برداری از 175 پروژه عمرانی در ایلام

به گزارش خبرنگار مهرف شاپور پولادی صبح شنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: در ایام الله دهه مبارک فجر جمعا در استان 175 پروژه عمرانی و اشتغالزایی با اعتباری بالغ بر دو هزار و 180 میلیارد ریال به بهره برداری می رسد.

پولادی افزود: از این میزان اعتبار حدود 56 میلیارد تومان از محل اعتبارات عمرانی و 162 میلیارد تومان از محل تسهیلاتی است که در اختیار واحدهای صنعتی استان قرار گرفته است.

این مسئول اضافه کرد: با بهره برداری از این طرح ها چشم اندازهای جدیدی در حوزه عمرانی در استان گشوده می شود.

وی تصریح کرد: در بخش مسکن مهر در شهرهای بالای 25 هزار نفر جمعیت 1400 واحد مسکن مهر تحویل متقاضیان مسکن مهر قرارداده می شود.

پولادی عنوان کرد: در بخش زیرساختی و حمل و نقل، کنارگذر شهرستان مهران و کنارگذر شهرستان دهلران به بهره برداری می رسد.

این مسئول اضافه کر : در بخش گاز رسانی به شهرستان مهران و بدره و بیش از 25 روستاها از روستاهای استان ایلام از نعمت گاز برخوردار خواهند بود که اعتباری بالغ بر 120 میلیارد ریال برای آن در نظر گرفته شده است.

وی ادامه داد: یک پست 63 کیلوبایتی در شهرستان بدره به بهره برداری خواهد رسید که بخشی از مشکلات صنعت و تامین انرژی برق را در شهرستان بدره مرتفع خواهد کرد.

پولادی اظهار داشت: در بحث خانه بهداشت حدود پنج شبکه خانه بهداشت در شهرستان های استان ایلام به بهره برداری می رسند.