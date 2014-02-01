اتکا گلستان با پیروزی پر گل به صدر جدول برگشت

به گزارش خبرنگار مهر، این تیم برای نخستین بار به رکورد 3 پیروزی پیاپی دست پیدا کرد. در همین رابطه سرمربی اتکا پس از پیروزی پر گل برابر بهمن شیراز گفت: از منِ مربی تا بازیکنان دیگر باور کرده ایم که می توانیم صعود کنیم، این مسئله باعث ایجاد استرس در بین بازیکنان شده و به همین خاطر است که بازی خوبی را امروز ارائه نکردیم.

عیسی ساورسفلی درباره خوب بازی نکردن اتکا تصریح کرد: فشار روحی شدیدی که در بازیکنان ایجاد شده باعث پایین آمدن کیفیت بازی ها شده است، دومین بازی متوالی است که خوب بازی نمی کنیم اما نتیجه عالی گرفته ایم. ما دوست داریم که هم بازی خوبی ارائه کنیم و هم نتیجه درخشانی بگیریم.

وی به آسیب دیدگی چند بازیکن اشاره و اظهار کرد: 3 بازیکن مصدوم داشتیم که به بازی امروز نرسیدند، علاوه بر این ها "شهاب یانپی" کاپیتان اول تیم که تازه از مصدومیت رهایی یافته را فقط برای روحیه دادن به بازیکنان روی نیمکت نشاندیم.

وی از جذب بازیکن در ادامه باز ها خبر داد و افزود: هنوز یک جای خالی برای جذب بازیکن داریم و می خواهیم یک بازیکن باتجربه اما در حد بضاعت تیم را اضافه کنیم تا در میانه زمین به ما کمک کند، بیشتر بازیکنانی که در ترکیب ثابت قرار دارند کمتر از 25 سال سن دارند و حتی بازیکنان ذخیره هم همین طور هستند، ما به یک بازیکن باتجربه و بازیساز در میانه زمین احتیاج داریم.

ساور سفلی در ادامه درباره تیم های مدعی گروه اظهار داشت: در گروه بسیار سختی قرار داریم و قرار گرفتن در بین 6 تیم برتر واقعاً دشوار است، اما تمام تلاش خود را انجام می دهیم تا با بازی های حساب شده و منطقی در بین مدعیان باقی بمانیم.

سرمربی تیم اتکا درباره قرار گرفتن این تیم در بین مدعیان افزود: اول فصل تیم اتکا را فقط برای بقا در لیگ دو بسته بودیم، من به مدیر تیم برنامه سه ساله داده بودم و گفتم که در سال سوم این تیم را لیگ یکی خواهم کرد در حال حاضر این تیم یکی از مدعیان جدی صعود به لیگ یک شده و شاید کسی باور نکند که قرار بود امسال فقط تیم را حفظ کنیم.

ساورسفلی بار دیگر بر حمایت نکردن مسئولین از تیم اتکا تاکید کرد و گفت: از تیم ما هیچ حمایتی نمی شود حتی صداو سیما هم نتیجه بازی هایمان را اعلام نمی کند، حداقل از تماشاگران می خواهیم که به ما روحیه بدهند.

وی در پایان در خصوص بازی هفته آینده در برابر ملی حفاری اهواز نیز گفت: برای کسب امتیاز به اهواز می رویم و حتی برنامه داریم که در ضد حملات بتوانیم دروازه آن تیم را باز کنیم.

بهتر از اتکا بازی کردیم

سرمربی بهمن شیراز پس از شکست برابر اتکا گفت: شاید در ظاهر تیمی که 3 بر صفر برنده می شود باید حاکم مطلق توپ و زمین باشد اما این روز این گونه نبود، امروز تیم ما سرتر از اتکا بود و در زدن ضربات آخر کم دقت بودیم.

وحید رضایی با ابراز ناراحتی از تصمیم داور مسابقه افزود: پنالتی هایی که به ضرر ما اعلام کردند به هیچ عنوان درست نبود، اگر در شهر خودمان چنین پنالتی هایی برایمان می گرفتند الان 38 گل زده بودیم!

رضایی درباره عملکرد بازیکنان بهمن تصریح کرد: بازیکنان بهمن بازی خوبی انجام دادند و در هر دو نیمه توپ و میدان را در اختیار داشتیم، با وجود موقعیت های گلزنی که ایجاد کردیم نتوانستیم گل بزنیم.

وی افزود: 3 بازی قبلی خود را برده بودیم و با وجود این شکست وضعیت خوبی در جدول داریم، از عملکرد بازیکنان راضی هستم، آن ها در شیراز هم همینطور بازی می کنند و موقعیت های زیادی به وجود می آورند.

وی در ادامه در مورد جایگاه انتهای فصل خاطرنشان کرد: با توجه به اینکه سال اولی است که در لیگ دو بازی می کنیم هدف مان قرار گرفتن در میانه جدول است، هیچ کدام از بازیکنان بهمن قرارداد مالی ندارند درحالی که تیم اتکا بازیکن 60میلیونی دارد!

رضایی که سابقه مربیگری در تیم های فجرسپاسی و برق شیراز را در کارنامه دارد در پایان در مورد تیم های مدعی صعود گفت: بیشتر تیم هایی که در این گروه قرار دارند می توانند جزو مدعیان باشند، البته اتکا با این بازی ها در ادامه به مشکل می خورد.

این مسابقه در ورزشگاه شهدای کریم آباد گرگان برگزار شد و همچون گذشته استقبال ضعیفی از آن صورت گرفت. قضاوت این بازی بر عهده "حسام عرب" از تهران بود و "حسینعلی عابدی" و "میثم تیزکار" به عنوان کمک های اول و دوم وی بودند. گل های این بازی را "احد شعبانی" در دقایق 5 و 82 از روی نقطه پنالتی و "احسان تأییدی" به ثمر رساندند تا با زدن این گل ها 4 گله شوند.

نکته جالب اینکه این دو بازیکن، گلزنان بازی گذشته اتکا برابر پیام صنعت آمل هم بودند.

هم اکنون در جدول رده بندی تا پایان هفته پانزدهم تیم اتکا با 29 امتیاز در صدر جدول قرار دارد و تیم های کاسپین قزوین و شهرداری تبریز با 27 امتیاز در تعقیب این تیم هستند.

البته این رده بندی موقتی است و باید منتظر رای فدراسیون در مورد انصراف تیم قعرنشین میناب طیور هرمزگان از بازی های این گروه باشیم، در هر صورت تغییری در جایگاه اتکا در صدر جدول به وجود نخواهد آمد و این تیم قطعا صدرنشین هفته پانزدهم رقابت های لیگ دسته دو (گروه ب) خواهد بود.

بازی بعدی اتکا چهارشنبه 16 بهمن در برابر ملی حفاری در اهواز خواهد بود و بهمن شیراز در همان روز میزبان پیام صنعت آمل است.

رکوردهای اتکا تاکنون:

تا پایان هفته پانزدهم، تیم اتکا چندین رکورد قابل توجه از خود بر جای گذاشته است. اتکا تنها تیمی است که تمام بازی های خانگی خود را با پیروزی پشت سر گذاشته است.

این تیم از نظر تعداد گل های زده و خورده و تفاضل گل هم بهتر از رقبای خود عمل کرده است. 21 گل زده، 5 گل خورده و تفاضل گل 16 نشان از این است که نماینده فوتبال گلستان استحقاق صدرنشینی را داشته است، ضمن اینکه اتکا در بازی های خانگی تاکنون گلی را دریافت نکرده است.

بازیکنان اتکا:

مهیار احمدخانی – احد شعبانی – محمد محمدی – سعید باقرزاده – رضا ساورسفلی – محسن صلح جو (از دقیقه 76 عبدالصمد توکلی) – محمد صنعتی (از دقیقه 90 شهرام فلاح) – احسان تاییدی – فرشید باقری (از دقیقه 62 غفور میرزاعلی) – کمال الدین نیکخو و اسماعیل ملک سرمربی: عیسی ساورسفلی

بازیکنان بهمن شیراز:

مسلم حق شناس – سید علی حسینی – اسماعیل کیانی – امین دهقان – سهیل نیکنام – احسان راستی – مهدی شجاعی پور (از دقیقه 55 صادق رضایی) – قاسم رزمی – هادی مرادی – سید سعید حسینی (از دقیقه 60 سید کاظم رحمانی) و داریوش شجاعیان (از دقیقه 90 حمیدرضا یزدانی) سرمربی: وحید رضایی

بهترین بازیکن میدان:

محسن صلح جو؛ کاپیتان اول اتکا در این مسابقه بازی بسیار خوبی از خود نشان داد و در به ثمر رسیدن 2 گل اول اتکا نقش مهمی ایفا کرد. خطای پنالتی اول بر روی صلح جو صورت گرفت و پاس گل دوم را هم او به احسان تاییدی رساند. البته احد شعبانی و رضا ساور سفلی هم بازی خوبی از خود ارائه کردند.

شرح گل ها:

دقیقه 5 (یک بر صفر): در حالی که تنها 4 دقیقه از بازی گذشته بود مدافع تیم بهمن در محوطه جریمه بر روی محسن صلح جو مرتکب خطا شد و داور نقطه پنالتی را نشان داد. احد شعبانی این پنالتی را گل کرد تا گل اول خودش و تیم اتکا صورت بگیرد.

دقیقه 41 (2 بر صفر): حرکت از سمت چپ صلح جو و پاس عرضی به تاییدی، مهاجم اتکا را در موقعیت گل زنی قرار داد و احسان تاییدی با یک ضربه دقیق گل دوم تیمش را به ثمر رساند.

دقیقه 82 (3 بر صفر): بازهم پنالتی و باز هم گل؛ مدافعان تیم بهمن این بار بر روی غفور میرزاعلی بازیکن تعویضی اتکا در محوطه جریمه خطا کردند. احد شعبانی بار دیگر پشت ضربه پنالتی ایستاد و کار تیم شیرازی را تمام کرد.