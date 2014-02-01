باختی دیگر در پرونده بسکتبال شهرداری گرگان/ سولن بهشت هیرکان یکه تاز لیگ دسته اول بسکتبال

به گزارش خبرنگار مهر، شهرداری گرگان بعد از دو برد پی در پی مقابل افراخلیج فارس و نیروی زمینی تهران نتوانست در برابر میزبان خود به برتری برسد.

این بازی به قضاوت جعفر محمد پوربه عنوان سردار، محمد جواد زارع و علیرضا ناصر افشار به عنوان داورهای اول و دوم و حبیب خمجانی به عنوان ناظر برگزارشد.

با برگزاری این هفته تا پایان دور برگشت بازی ها تنها سه هفته باقی مانده است و شهرداری گرگان در دوهفته باید بیرون از خانه به مصاف حریفانش برود.

با نگاهی به بازی های سه هفته آخرسوپر لیگ، شهرداری گرگان باید دو بازی بسیار سخت در برابر پتروشیمی بندرامام و مهرام تهران بازی کند و در هفته آخر به مصاف همیاری زنجان می رود.

پتروشیمی بندرامام و مهرام تهران در حال حاضر جزو تیم های بالایی سوپر لیگی هستند و امتیاز گرفتن در برابر این تیم ها تقریبا غیر ممکن است، از طرفی همیاری زنجان هم تمام تلاشش را برای بازی با شهرداری عزم کرده تا با کسب امتیاز خودش را در تیم های صعود کننده به پلی آف قرار دهد.

هرچند خیلی ها کار را برای گرگانی ها تمام شده و راه شاگردان کبیر را برای رسیدن به بازی های پلی آف بسیار سختی می دانند اما گرگانی ها برای نشان دادن شایستگی های خود باید با تمام وجود در بازی های باقی مانده تلاش کنند.

شهرداری گرگان در حال حاضر با کسب 24 امتیاز و 5 برد در رده یازدهم جدول رده بندی سوپر لیگ قرار دارند و هفته بعد میهمان تیم پتروشیمی بندر امام خواهند بود.

سولن بهشت هیرکان یکه تازلیگ دسته اول بسکتبال

در هفته پانزدهم رقابت های لیگ دسته اول بسکتبال باشگاه های کشور تیم سولن بهشت هیرکان گرگان توانست در یک بازی یک طرفه 79 بر 34 از سد صنعت مس کرمان بگذرد.

این بازی که با بازی خوب گرگانی ها همراه بود هم چنان این تیم را در صدر جدول رده بندی لیگ برتر قرار داده است. هم اکنون تیم سولن بهشت هیرکان گرگان با کسب 29 امتیاز یکه تاز لیگ دسته اول باشگاه های کشور است.

ایزدپناه و تیمش که راه بردن را خوب یاد گرفته اند تا اینجای لیگ توانسته اند بسیار خوب کار کنند و یکی از امیدهای اصلی صعود کننده به سوپر لیگ هستند.

این تیم در هفته شانزدهم این رقابت ها 18 بهمن ماه در گرگان به مصاف کاله تهران خواهد رفت.