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۱۲ بهمن ۱۳۹۲، ۱۰:۴۷

غیبی به مهر خبر داد:

آموزش امداد اولیه در برنامه تلویزیونی "هلال سبلان"

آموزش امداد اولیه در برنامه تلویزیونی "هلال سبلان"

اردبیل – خبرگزاری مهر: مدیر کل هلال احمر استان اردبیل از آموزش امداد و نجات اولیه در برنامه تلویزیونی هلال سبلان خبر داد.

بهرام غیبی در گفتگو با خبرنگار مهر تصریح کرد: این برنامه در نظر دارد آموزشهای اولیه امداد و نجات را در 20 قسمت به عموم شهروندان ارائه کند.

وی افزود: در ابتدای برنامه معرفی جمعیت هلال احمر در چند دقیقه و پس از آن آموزش امداد و نجات به زبان ترکی ارائه خواهد شد.

وی با بیان اینکه هدف هلال احمر مشارکت دادن عموم مردم و آموزش همگانی است، ادامه داد: علاوه بر برگزاری دوره های آموزشی امداد و نجات زمینه آشنایی عموم شهروندان با این مقوله فراهم می شود.

برگزاری کلاسهای مهارت زندگی آموزی

به گفته غیبی علاوه بر این در سال جاری برای پنج هزار و 544 نفر کلاس مهارت زندگی آموزی و فنی و حرفه ای برگزار شده است.

وی با بیان اینکه در همین مدت برای دو هزار و 72 نفر، 64 اردو برگزار شده، اضافه کرد: همچنین برای 9 هزار و 12 نفر، 29 کلاس ورزشی برگزار شده است.

کد مطلب 2225881

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