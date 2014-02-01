طرح آهن یاری در 70 درصد مدارس رفسنجان اجرا شد

به گزارش خبرنگار مهر، فرزانه فاتحی صبح شنبه در جمع خبرنگاران گفت: در قالب طرح آهن یاری قرص آهن در در 78 درصد مدارس متوسطه اول و 70 درصد مدارس متوسطه دوم در رفسنجان توزیع شده است.

وی اظهار داشت: تاکنون 81 هزار و 706 عدد قرص آهن در بین دانش آموزان 46 مدرسه متوسطه رفسنجان توزیع شده است.

این مسئول با اشاره به اجرای طرح آهن‌یاری در مدارس دخترانه متوسطه اول و دوم رفسنجان در سال تحصیلی جاری، افزود: با توجه به اینکه کم خونی و فقر آهن یکی از شایعترین اختلالات تغذیه ای در سطح جهان است، یکی از گروههای در معرض خطر کم خونی دختران نوجوان هستند.

فاتحی با اشاره به اینکه برای خریداری این میزان قرص آهن 20 میلیون ریال از سوی بهداشت هزینه شده است، ادامه داد: اداره آموزش و پرورش نیز در 14 مدرسه متوسطه بخشهای نوق، کشکوییه و شهرستان انار اقدام به خریداری و توزیع قرص آهن کرده است.

کارشناس تغذیه معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان یادآور شد: در مدارس متوسطه اول شامل دوم و سوم راهنمایی به مدت 12 هفته و متوسطه دوم شامل اول دبیرستان تا پیش دانشگاهی نیز به مدت 16 هفته قرص آهن توزیع می شود.

فاتحی هدف از اجرای طرح آهن یاری در مدارس را پیشگیری از ابتلا به کم خونی و فقر آهن اعلام و بیان داشت: در کنار این طرح به دانش آموزان عوارض ناشی از فقر آهن، کمبود ید و تغذیه صحیح آموزش داده می شود.

این مسئول تبیین کرد: کمبود آهن در دختران سبب اضطراب و افسردگی، سردرد و سرگیجه، خستگی و ضعف ، تپش قلب، رنگ پریدگی و کم‌خونی می‌شود و بهتر است مصرف آهن در برنامه غذایی با مصرف غذاهایی مانند گوشت، حبوبات، تخم مرغ، بادام، گردو و پسته گنجانده شود.