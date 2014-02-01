47 پروژه دهه فجر در چناران به بهره برداری می رسد

به گزارش خبرنگار مهر، علي حسيني در آغازين روز دهه فجر همراه با مسئولين بعد از حضور در گلزار شهداي شهرستان با شهدا و امام شهدا تجديد ميثاق و بيعت دوباره بست و طی مراسمی که صبح شنبه در سالن معلم چناران برگزار شد گفت: پيروي از رهبري و ولايت فقيه يكي از عومل مهم پيروزي انقلاب اسلامي بود و چشم و گوش ملت به سخنان امام و رهبرشان بود و اكنون مردم همان پيروي را دنبال مي كنند و گوش به فرمان رهبر معظم انقلاب هستند.

فرماندار شهرستان چناران افزود: علت مقاومت و توانمندي ملت ايران شهادت طلبي و پيروي از ولايت فقيه است.

وي ادامه داد: در ايام دهه فجر ضرورت دارد عوامل پيروزي انقلاب اسلامي ايران را به نسل جديد بازگو كرد تا آنان نيز به آيندگان منتقل کنند.

حسيني بيان داشت: تمام تلاش دشمن در خدشه دار كردن جايگاه ولايت فقيه است كه مردم ايران با بصيرت و آگاه هستند و هميشه پيرو شهدا، امام و مقام معظم رهبري هستند.

گفتنی است مسئولين بعد از حضور در مزار شهدا به علت برودت سردي هوا و تعطيلي مدارس در سالن معلم چناران گرد هم آمده و سالروز ورود تاريخي امام راحل را گرامي داشتند.