153 مورد نمونه برداري از واحدهاي توليدي و مراكز عرضه دره شهر انجام شد

سعدی فتاحی مقدم در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: از ابتدای سال 92 تا پایان دي ماه، 153 مورد نمونه برداري از واحدهای تولیدی و مراكز عرضه و توزيع كالا شهرستان هاي دره شهر، بدره و آبدانان انجام شده است.

وی افزود: در همین مدت، 391 مورد بازرسي از واحدهای توليدی، خدماتي، مراکز عرضه كالا و واحدهاي طلافروشي در اين شهرستان ها انجام شده است.

فتاحي مقدم در ادامه تصریح کرد: متوقف كردن خط توليد چهار واحد توليدي متخلف، بازرسي از سيستم هاي گرمايشي و بوفه 10 مدرسه، 8 مورد صدور پروانه استاندارد، تمديد 3 پروانه كاربرد علامت استاندارد و... از دیگر اقدامات این دستگاه اجرایی وبده است.

وی بیان داشت: ابطال يك پروانه واحد توليدی به علت عدم وجود شرايط لازم برای تمديد پروانه استاندارد، بازرسي از 47 مورد نانوايي، بازرسي و پلمپ وسايل بازي غير استاندارد در تمام زمين هاي بازي دره شهر و پي گيري استانداردسازي آن ها، و بازرسي مشترك از 10 باسكول سطح منطقه به منظور كاليبراسيون، از ديگر اقدامات نمايندگي استاندارد از ابتداي سال 92 تاكنون در شهرستان هاي دره شهر، آبدانان و بدره بوده است.

