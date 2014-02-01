  1. استانها
  2. ایلام
۱۲ بهمن ۱۳۹۲، ۱۱:۰۹

فتاحی مقدم:

153 مورد نمونه برداري از واحدهاي توليدي و مراكز عرضه دره شهر انجام شد

153 مورد نمونه برداري از واحدهاي توليدي و مراكز عرضه دره شهر انجام شد

ایلام - خبرگزاری مهر: رئيس اداره استاندارد شهرستان دره شهر گفت: در سال جاری 153 مورد نمونه برداري از واحدهاي توليدي و مراكز عرضه دره شهر انجام شده است.

سعدی فتاحی مقدم در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: از ابتدای سال 92 تا پایان دي ماه، 153 مورد نمونه برداري از واحدهای تولیدی و مراكز عرضه و توزيع كالا شهرستان هاي دره شهر، بدره و آبدانان انجام شده است.

وی افزود: در همین مدت، 391 مورد بازرسي از واحدهای توليدی، خدماتي، مراکز عرضه كالا و واحدهاي طلافروشي در اين شهرستان ها انجام شده است.

فتاحي مقدم در ادامه تصریح کرد: متوقف كردن خط توليد چهار واحد توليدي متخلف، بازرسي از سيستم هاي گرمايشي و بوفه 10 مدرسه، 8 مورد صدور پروانه استاندارد، تمديد 3 پروانه كاربرد علامت استاندارد و... از دیگر اقدامات این دستگاه اجرایی وبده است.

وی بیان داشت: ابطال يك  پروانه واحد توليدی به علت عدم وجود شرايط لازم برای تمديد پروانه استاندارد، بازرسي از 47 مورد نانوايي، بازرسي و پلمپ وسايل بازي غير استاندارد در تمام زمين هاي بازي دره شهر و پي گيري استانداردسازي آن ها، و بازرسي مشترك از 10 باسكول سطح منطقه به منظور كاليبراسيون، از ديگر اقدامات نمايندگي استاندارد از ابتداي سال 92 تاكنون در شهرستان هاي دره شهر، آبدانان و بدره بوده است.
 

کد مطلب 2225895

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها