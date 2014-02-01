به گزارش خبرنگار مهر، حضور در مسابقات شمشیربازی جامهای جهانی اسپانیا و ایتالیا به منظور آمادهسازی شمشیربازان اسلحه سابر در نظر گرفته شده است. مجتبی عابدینی، علی پاکدامن، محمد فتوحی و محمد رهبری بازیکنانی هستند که در این دو رویداد شرکت خواهند کرد.
مسابقات شمشیربازی جام جهانی اسپانیا طی روزهای 18 تا 20 بهمنماه در شهر مادرید برگزار میشود. 25 تا 27 بهمنماه هم زمان برگزاری مسابقات جام جهانی ایتالیاست که شهر پادووا میزبانی آن را بر عهده دارد.
جامهای جهانی اسپانیا و ایتالیا در دو بخش انفرادی و تیمی برگزار میشود. شمشیربازان اعزامی ایران نیز در هر دو بخش این مسابقات شرکت میکنند.
همچنین طبق برنامه ریزی انجام شده تیم ملی شمشیربازی پس از پایان رقابتهای جام جهانی اسپانیا و پیش از آغاز مسابقات جام جهانی ایتالیا، برگزار کننده اردویی تدارکاتی خواهد بود. این اردو در ایتالیا و به صورت مشترک با شمشیربازان این کشور و کرهجنوبی برگزار خواهد شد.
عبدالحمید فتحی هدایت شمشیربازان اسلحه سابر را در جام جهانی اسپانیا و ایتالیا بر عهده دارد.
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