نمایشگاه عکس جلوه های ایثار و انقلاب در شیراز گشایش یافت

به گزارش خبرگزاری مهر، در این نمایشگاه که گوشه هایی از حوادث انقلاب به تصویر کشیده شده، هر روز از ساعت 9 تا 12 و 15 تا 18 در نگارخانه ملی واقع در باغ ملی شیراز پذیرای عموم علاقه مندان است.

این نمایشگاه توسط سازمان فرهنگی و اجتماعی شهرداری شیراز و معاونت پژوهشی و ارتباطات فرهنگی بنیاد شهید و امورایثارگران استان فارس برگزار شده است.

همچنین نمایشگاه دیگری با عنوان یاد باد آن روزگاران شامل تصاویر روزشمار انقلاب به مناسبت دهه مبارک فجر در نگارخانه آبگینه شیراز در بلوار شهید چمران گشایش یافته است.

این نمایشگاه نیز که با همکاری معاونت جهاد دانشگاهی استان فارس برپا شده تا 24 بهمن ماه هر روز پذیرای عموم علاقه مندان است.

پویایی فعالیتهای فرهنگی و اجتماعی در شهرداری شیراز

قائم مقام سازمان فرهنگی، ورزشی و تفریحی شهرداری شهر کرج گفت: پویایی فعالیت های فرهنگی و اجتماعی در شهرداری شیراز به طور کامل مشهود است.

میثم جمالی که به همراه مدیرحقوقی،مدیراجتماعی و معاون طرح و برنامه این سازمان از فعالیت های سازمان فرهنگی و اجتماعی شهرداری شیراز بازدید داشتند،گفت: عملکرد سازمان فرهنگی و اجتماعی شهرداری شیراز نشان دهنده حسن نیت اعضای شورای شهر و شهرداری به این سازمان است و در عرصه های فرهنگی کارهای بزرگی شده است.

وی با بیان اینکه در فرهنگسراها به صورت تخصصی فعالیت های مختلف در حال انجام است، افزود: در مجموعه های ورزشی این سازمان نیز برنامه ریزی های دقیق شده و شهروندان شیرازی از بهترین امکانات بهره می برند.

جمالی تصریح کرد: با توجه به اینکه شهر کرج به خاطر قابلیت قومیت گرانی ایرانی کوچک است آماده هستیم برای شناساندن شیراز در عرصه های مختلف فرهنگی،مذهبی و گردشگری در کرج برنامه ریزی و موضوع شیراز شناسی را در کرج انجام دهیم.

قائم مقام سازمان فرهنگی،ورزشی و تفریحی شهرداری شهر کرج در بخش دیگری از سخنان خود با تاکید بر تعاملات بیشتر فرهنگی شهرداریهای کلان شهرها افزود: پیشنهاد ما این است برای سازمان های فرهنگی و اجتماعی در شهرداریهای کلان شهرهای کشور اتحادیه ای راه اندازی شود تا تعاملات بین این سازمانها بیشتر شده و در عرصه فرهنگی نیز شاهد پویایی و تعامل بیشتر باشیم.