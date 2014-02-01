به گزارش خبرگزاري مهر، در اين بيانيه آمده است: 33 سال از استقرار یک جامعه ارزشی مبتنی بر اسلام ناب در بطن خاورمیانه می‌گذرد؛ نظامی که با پشتوانه اراده و خلوص یک ملت با هدایت داهیانه روح خدا به سلطنتی پایان داد که سال‌های متمادی حیات خلوت مستکبران عالم بود. علقه‌ای عمیق از عمق وجود به آرمان‌های والای خمینی کبیر از آن روز تاکنون در میان قلوب نسل‌های ایران اسلامی شکل گرفته است.

در بخش ديگري از اين بيانيه آمده است: پیروزی انقلاب اسلامی در سال ۱۳۵۷ از بزرگترین افتخارات ملت مسلمان ایران است که با یکپارچگی و وحدت کلمه، حقیقت‌خواهی و ظلم‌ستیزی، سرمشق و الگو و زمینه‌ساز بیداری و آزادی‌خواهی ملت‌های مظلوم و تحت ستم استکبار جهانی را فراهم كرد.

در اين بيانيه همچنين آمده است: این چنین بود که علیرغم تمام مضایق و دشواری‌ها، محرومان و مستضعفان پای از رکاب انقلاب و امام خویش برنداشتند و مردانه همه مشقت‌ها را به جان خریدند. امروز نیز یاد خمینی کبیر قلب مالامال از عشق پا برهنگان را به طپش وامی‌دارد و آن‌چنان بهجت و شوری به پا می‌دارد که ذکرش لرزه بر اندام طمع‌کاران و بدسیرتان می‌افکند.

در اين بيانيه همچنين آمده است: امروز ماموریت بزرگ انقلاب و نظام اسلامی، همچنان تاکید بر معنویت و ارزش‌های انقلاب اسلامی، پیروی از اندیشه‌های امام راحل (ره) و رهنمودهای حکیمانه رهبر معظم انقلاب است و بی‌شک کم توجهی به این امور از دست دادن دستاوردهای سه گانه بزرگ انقلاب یعنی «استقلال، آزادی و جمهوری اسلامی» را به همراه خواهد داشت.

اين بيانيه مي‌افزايد: ملت ایران با دست یافتن به گنجینه وحدت و ولایت‌مداری تاکنون توانسته است قله‌های عظیم ایثار و شهادت‌طلبی را به خوبی طی کند و با همین روند قادر خواهد بود در سال‌های متمادی به خواسته و مطالبه اصیل مردم پاسخ دهد.

در بخش ديگري از اين بيانيه آمده است: امروزه نظام استکباری، انقلاب اسلامی را بیش از پیش نشانه گرفته و در این راه از قربانی كردن بهترین فرزندان این مملکت دريغ نکرده است. تحریم‌های هدفمندی را وضع كرده و بدین ترتیب آتیه پرتلاطمی را فرا روی ما قرار داده است که احساس می‌کند با چنین حرکتی می‌تواند ملت ایران اسلامی را ناکارآمد و در صحنه‌های مختلف مأیوس و نا امید جلوه دهد اما همگان دیدند که با اعلام قطع صدور نفت به کشورهای اروپایی چگونه خود را به درهای بسته می‌کوبند.

در اين پيام آمده است: دهه فجر حاصل استقامت و پایداری مردانی از یاران خمینی کبیر است که زیر وحشیانه‌ترین شکنجه‌های تاریخ قد خم نکردند و همواره بر حاکمیت اسلام ناب محمدی(ص) پای فشردند.

اين بيانيه مي‌افزايد: دهه فجر انفجار نوری بود که تشعشع خیره کننده آن امروز پس از گذشت 35 سال در بلاد اسلامی و حتی غیراسلامی قلب ملل تحت ظلم را جلا بخشیده و چشم استکبار و معاندین نظام اسلامی را کور کرده است به طوری که سران حکومت‌های ظلم و تعدی به دست و پا افتاده و در صدد کشتار مردم خویش برآمده‌اند.

در بخش ديگري از اين بيانيه آمده است: بنابراین در این مقطع حساس که نظام سلطه جهانی، هجمه خویش را بیشتر و بیشتر می‌کند و به انحاء مختلف، سعی در حصر و تضعیف و انحراف روحیه مبارزه‌طلبی و ظلم ستیزی ملت‌های مظلوم دارد، دانشگاه‌ها و مراکز علمی می‌بایست بیش از پیش در خنثی نمودن اهداف شوم استکبار جهانی و صهیونیزم قدم بردارند و همچنین بیش از پیش نقش آفرینی خویش را در احیا و تشدید آرمان‌خواهی و استکبار ستیزی آحاد مردم جامعه به اثبات رسانند.

اين بيانيه مي‌افزايد: ملت خداجوی ایران اسلامی با حضور حماسی در راهپیمایی روز ۲۲ بهمن ، نه تنها حافظ ارزش‌ها و منافع و سیاست‌های نظام مقدس جمهوری اسلامی و ضامن تداوم آن خواهند بود بلکه عزم ملت‌های تحت سلطه را نیز در رهایی از ظلم و ستم دست نشانده‌های استکبار جهانی بیش از پیش جزم خواهند کرد.

در بخش ديگري از اين اطلاعيه آمده است: امروز به برکت عمل به وصایای امام راحل (ره) و هدایت‌های روشنگرانه رهبری معظم انقلاب و با توجهات حضرت ولیعصر(عج) انقلاب اسلامی به جهان صادر شده و انشاءالله در آینده‌ای نه چندان دور شاهد اضمحلال حکومت‌های سفاک و زیاده‌خواه خواهیم بود.

انجمن اسلامي دانشجويان دانشگاه آزاد يزد در اين بيانيه اعلام كرده است: بار دیگر با بزرگداشت انقلاب بزرگ اسلامی ملت ایران و تاکید بر حضور پرشکوه ملت در مراسم سالگشت انقلاب بر این نکته تاکید می‌کنیم که بزرگداشت و حضور مبارک مردم نشانه دلبستگی ملت به انقلاب عظیمی است که منشأ عظمت و عزت بوده است و نباید به هیچ وجه به نفع جریان و گرایش خاصی مصادره شود و نواقص و نارسائیها بنام انقلاب عظیم اسلامی و دلبستگی مردم به آن توجیه شود.