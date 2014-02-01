به گزارش خبرگزاری مهر، نشست نقد و بررسی کتاب «سید شاعران انقلاب اسلامی» با نگاهی به زندگی و شعر و اندیشه مرحوم سیدحسن حسینی که به همت حمید هنرجو منتشر شده است، فردا یکشنبه 13 بهمن در فرهنگسرای ابن سینا برگزار میشود.
مؤسسه فرهنگی هنری و انتشارات مرکز اسناد انقلاب اسلامی این کتاب را چاپ و روانه بازار نشر کرده است. کتاب درباره سیدحسن حسینی است. او از جمله نویسندگان و شعرایی است که با شهامت تمام از ظرفیتهای زبان فارسی برای گسترش ادبیات انقلابی استفاده کرد. او از شاعران نام آوری است که پس از انقلاب اسلامی با آثاری درخور، ظهور و بروز یافت. ورود هنرمندانه وی به عرصه ادبیات با قالبهای شناخته شده شعری و کوشش در به تصویر کشیدن مضامین و مفاهیم متعالی انسانی، اسلامی و ملی از افتخاراتی است که در کارنامه شاعر به چشم میخورد.
کتاب «سید شاعران انقلاب اسلامی» با نگاهی به زندگی و شعر و اندیشه مرحوم سیدحسن حسینی منتشر شده است که در روند هشتماهه تدوین این اثر تحقیقات زیادی از خانواده و نزدیکان مرحوم حسینی به عمل آمده است و سعی بر آن بوده که سیدالشعرای انقلاب اسلامی به کاملترین شکل ممکن به نسل جدید معرفی شود.
تلاش و اهتمام ادبی سیدحسن حسینی و نیز اندیشههایی که وی با شعر خود به مخاطب شعرش منتقل کرد در کنار ترسیم برههای که وی و شعرش در آن بروز و ظهور کرد از جمله مهمترین موضوعاتی بوده است که در این کتاب سعی در بیان آن شده است.
همچنین بخش نخست این اثر با عنوان شاعر شور و شعور و شیعه به بررسی اندیشهها و باورهای شیعی مرحوم حسینی در شعرهای خود اشاره دارد ولی در فصل جداگانهای نیز به موضوع آثاری که حسینی در سالها و روزهای پایانی عمر به آن گرایش داشته است توجه شده است. نگاهی به موضوع فعالیتهای حسینی در عرصه ترجمه و زبردستی وی در فهم زبان عربی و نیز گزینهگوییها و کلمات قصاری که وی از آنها بهره میبرده است در کنار فصل مشخصی با عنوان بررسی آثار طنز سیدحسن حسینی مورد توجه قرار گرفته است.
این کتاب در شمارگان 2500 نسخه و 160 صفحه و به قیمت 3500 تومان چاپ شده است. نشست نقد و بررسی کتاب «سید شاعران انقلاب اسلامی» فردا یکشنبه ساعت 17:30 در سالن آمفی تئاتر فرهنگسرای ابن سینا به نشانی شهرک قدس، فاز یک، خیابان ایران زمین شمالی برگزار میشود.
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