به گزارش خبرنگار مهر، صبح امروز و همزمان با 12 بهمن ماه و ورود تاریخی امام راحل به میهن اسلامی، کاروان نمادین ورود امام راحل در ورامین و قرچک مانند سال های قبل به راه افتاد و عطر انقلاب در فضای این دو شهرستان طنین انداز شد.



کاروان نمادین ورود حضرت امام خمینی(ره) در شهرستان ورامین حرکت خود را از ساعت 9:33 صبح از مقابل امامزاده طاهر(ع) خیرآباد آغاز کرد که روحانیون و ائمه جماعات، مسئولان و قشرهای مختلف مردم با حضور در مقابل این کاروان به آرمان های بلند امام راحل ادای احترام کردند.



استقبال کم نظیر مردم ورامین از کاروان نمادین ورود حضرت امام(ره)



در طول مسیر و به همت کمیته دانش آموزی ستاد دهه فجر انقلاب اسلامی ورامین، دانش آموزان ورامینی با تشکیل حلقه های انسانی و نثار تاج گل و تکان دادن پرچم جمهوری اسلامی پیوند نسل چهارم انقلاب اسلامی را با ارزشهای امام راحل به معرض نمایش گذاشتند.



دانش آموزان در طول مسیر با سر دادن شعارهایی نظیر امام ما خوش آمدی، ای رهبر آزاده آماده ایم آماده، تا خون در رگ ماست هدیه به رهبر ماست از کاروان نمادین ورود امام راحل استقبال کردند و صحنه های بی نظیری را در دیار 15 خرداد رقم زدند.



همچنین این کاروان پس از عبور از منطقه خیرآباد، در میدان ولیعصر(عج)، خیابان کارخانه قند، میدان امام حسین(ع)، بلوار رسالت، میدان رازی، خیابان 15 خرداد و بهشتی، میدان امام و خیابان مسجد جامع نیز حضور یافت و مورد استقبال کم نظیر مردم ولایتمدار ورامین قرار گرفت.



با توجه به سردی هوا تصور این همه استقبال از کاروان نمایدن حضرت امام راحل نمی شد اما مردم همیشه در صحنه شهرستان ورامین با برپایی ایستگاههای صلواتی و دود کردن اسپند یاد و خاطر رهبر سفر کرده شان را گرامی داشتند.

همچنین به یاد ورود امام خمینی(ره) در سال 1357 به ایران، خیابان 15 خرداد ورامین بسته و کف این خیابان مزین به گل های محمدی و لاله شد و صحنه های کم نظیری از عمق ارادت مردم این دیار به امامشان را به معرض نمایش گذاشت.



این کاروان در نقطه پایانی حرکت خود مقابل گلزار شهدای سید فتح الله توقف کرده و از مقام جوانان غیور این دیار که برای حفاظت از اسلام و مبانی قرآنی از بهترین سرمایه های خود گذشتند، تجلیل کردند.



الگوگیری شهرهای مختلف کشور از کاروان نمادین ورود حضرت امام در ورامین



یوسف تاجیک اسماعیلی در حاشیه این مراسم و در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: هر ساله و همزمان با دوازدهم بهمن ماه کاروان نمادین ورود حضرت امام خمینی(ره) به همت ستاد دهه فجر انقلاب اسلامی ورامین در این شهرستان به حرکت در می آید.



مسئول کمیته کاروان نمادین ورود حضرت امام خمینی(ره) افزود: خوشبختانه این حرکت ابتکاری که در ورامین انجام شد اکنون در بسیاری از نقاط و شهرهای کشور انجام می پذیرد و امروز کاروان نمادین ورود امام راحل به عنوان یک حرکت نمادین برای پیوند با امام عظیم الشأن محسوب می گردد.



وی ادامه داد: یکی از برنامه های خوب و فرهنگ ساز این کاروان، تجدید میثاق با شهدای انقلاب اسلامی است به طوری که این کاروان ابتدا مقابل امامزاده کوکب الدین(ع) شهرستان ورامین توقف کرده و به مقام شامخ شهدای دهم دیماه ادای احترام خواهد کرد و از رشادت های شهیدان کریمی، شیرازی، میرزایی و گلعباسی در جریان حادثه دهم دی تجلیل کرده و سپس در مقابل مزار شهدای گمنام دفاع مقدس و شهدای جنگ تحمیلی در گلزار شهدای سید فتح الله ادای احترام می کنند.

تاجیک اسماعیلی اضافه کرد: در کاروان نمادین ورود امام خمینی(ره) اتومبیل های نیروی انتظامی، آتشنشانی، تاکسی و موتور حضور داشتند.



وی بیان داشت: انقلاب اسلامی ملت ایران نه تنها موجب آزادی ایران از چنگ استکبار شد بلکه به عنوان الگویی عملی، زمینه بیداری اسلامی بسیاری از کشورها را نیز فراهم ساخت و نسل سوم و چهارم انقلاب که جریان مبارزه با ستم شاهی و بعضا هشت سال دفاع مقدس را درک نکردند باید با اهداف و آرمانهای انقلاب و دستاوردهای آن آشنا شوند و یکی از اهداف راه اندازی این کاروان آشنایی دانش آموزان با تفکرات امام راحل است.

این مسئول گفت: قبل از پیروزی انقلاب اسلامی هیچ کشور خارجی برای ایران عظمتی قائل نمی شد و حتی مستشاران غربی ملت ایران را یک جامعه وحشی قلمداد می کردند و برای حضور در ایران حق توحش می خواستند و مسئولان آن روز هیچ موضعی در برابر این اظهارات نمی گرفتند و این پیروزی که با رهبری حضرت امام خمینی ( ره ) بنیانگذار انقلاب اسلامی و جانفشانی های مردم صورت گرفت، زمینه ساز عزت و سرافرازی ملت مسلمان ایران و بیداری اسلامی در سراسر جهان شد.



حرکت کاروان نمادین امام راحل در شهرستان قرچک



همچنین در شهرستان قرچک نیز مراسم مشابهی برگزار شد و مرد ولایتمدار و همیشه در صحنه قرچک با راه اندازی کاروان نمادین ورود امام خمینی(ره) یاد رهبر کبیر انقلاب اسلامی را گرامی داشتند.

در این مراسم خودرو نمادین حامل حضرت امام خمینی (ره) را 15 دستگاه از خودروهای نیروی انتظامی و تعدادی موتورسوار و 20 دستگاه تاکسی همراه با پرچم‌های کوچک و بزرگ و شاخه گل همراهی کردند و سازماندهی کاروان از ابتدا تا انتهای مسیر به عهده راهور نیروی انتظامی بود.

در طول مسیر حرکت این کاروان آحاد مختلف مردم، دانش‌آموزان و اصناف شهرستان قرچک با در دست داشتن گل به استقبال کاروان ورود امام (ره) آمدند و پیوند خود را نظام اسلامی به دشمنان این انقلاب به اثبات رساندند.



این کاروان با توقف در مقابل یادمان قیام 15 خرداد قرچک به شهدای 15 خرداد 42 قرچک ادای احترام کرده و بر پیمودن راه شهیدان انقلاب اسلامی تأکید و سپس به سمت مصلای نماز جمعه حرکت کرد.