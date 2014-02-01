1500 نفر از خدمات مشاوره اي پلیس ایلام بهره مند شدند

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا نظري صبح شنبه در نشست تخصصي کارشناسان مرکز مشاوره و مددکاران کلانتري هاي شهر ايلام گفت: مددکاران اجتماعي در کلانتري ها با ارائه خدمات مشاوره اي موجب کاهش آمار تشکيل پرونده هاي قضايي شده اند.

وي با اشاره به اينکه درسه ماهه سوم سال جاري بيش از 70 درصد پرونده ها قبل از ارجاع به مراجع قضايي منجر به مصالحه شده ، تصریح کرد: در اين مدت بيش از یک هزار و 500نفر از خدمات مشاوره اي بهره مند شده اند.

اين مسئول انتظامي درادامه به برپايي 61 کلاس مشاوره فعال درمدارس اشاره کرد و گفت: پليس با تدوين برنامه منطم سعي دارد تا تمام افراد جامعه را تحت آموزش هاي خود قرار دهد.

معاون اجتماعي فرماندهي انتظامي استان ايلام اظهار داشت: انجام مشاوره هاي فعال،حضور کارشناسان مرکز در مدارس و مساجد، تهيه و توزيع بسته هاي آموزشي و... از ديگر اقدامات مرکز مشاوره و مددکاري است.

اين مسئول با اشاره به روند کيفي کار مددکاران اجتماعي در کلانتري هاي استان گفت: بيشترين مراجعات به کارشناسان مرکز مشاوره در حوزه هاي مختلف حقوقي، خانوادگي ، انتظامي،اعتياد، مشکلات دوران نوجواني ، آسيب هاي اجتماعي ومشاوره تحصيلي بوده است.

وی با اشاره به عملکرد موفق اين مرکز گفت: تقويت کمي و کيفي مرکز مشاوره در مرکز استان و مددکاري کلانتريهاي سطح استان در دستور کار معاونت اجتماعي انتظامي استان قرار دارد.

وي در پايان ابراز اميدواري کرد فعاليت اين مرکز بتواند سهم بسزايي در کاهش بار قضايي و پيشگيري از وقوع جرائم داشته باشد.