به گزارش خبرنگار مهر، با افزایش یافتن تب کنکور در میان داوطلبان به ویژه داوطلبان کنکورهای کارشناسی ارشد و دکتری، موسسات برگزار کننده کلاسهای آمادگی کنکور نیز فعال تر شدند و به تبع آن تبلیغاتشان نیز گسترده تر شد تا آنجا که با درج عبارات هیجان انگیز که ادعا می کند بهترین های آزمون ها در موسسات آنها آموزش دیده اند، داوطلبان را به سوی خود جلب کردند.

برگزیدگان سر از تبلیغات تلویزیونی، روزنامه ای و شهری در می آوردند و همه جا تصاویر آنها به عنوان دستاورد موسسات کنکوری معرفی می شد.

استفاده از عکس و نام برگزیدگان یک آزمون در تبلیغات موسسات آموزشی موضوع تازه ای نیست. به عنوان نمونه در سال 90 تبلیغات آنقدر زیاد شد که صورت نوجوانانی که عناوین پرطمطراقی از جمله نفر اول کنکور، نفر برتر گروه علوم انسانی و یا ... را برخود داشتند بر دیوارهای شهر نقش بسته بود و هر موسسه ای سعی می کرد با بنرهای بزرگتر، عکسهای بیشتر و تبلیغات خوش رنگ تر جلب توجه کنند.

این در حالی بود که بر اساس مصوبه "سیاست‌ها و ضوابط حاکم بر تبلیغات محیطی" مصوب جلسه 198 تاریخ 27 بهمن ماه سال 88 شورای معین شورای عالی انقلاب فرهنگی ضوابطی برای تبلیغات محیطی اعلام شده است که بر اساس آن تبلیغات محیطی شامل تابلوهای تبلیغاتی، بنرها، عرشه ‌پل‌ها، ایستگاهها و ناوگان حمل و نقل شهری مانند اتوبوس و مترو، فرودگاهها، تابلو سردرمغازه‌ها و اماکن تجاری و مانند آن است.

در بندهایی از این مصوبه آمده است در تبلیغات باید از ادعاهای کذب و گمراه ‌کننده و غیرقابل اثبات پرهیز شود و ضمن آگاهی دادن نسبت به کالای مورد تبلیغ، نباید خدمات و یا کالاهای دیگران را بی ارزش یا فاقد اعتبار جلوه دهد.

امضای تعهدنامه با نفرات برتر کنکور برای استفاده در تبلیغات

همه اینها در حالی بود که نفرات برتر کنکور از امضای تعهدنامه برای استفاده از عکس آنها در تبلیغات خیابانی و پخش مصاحبه در صدا و سیما به عنوان روی دیگر داستان این تبلیغات خبر می دادند.

برخی نفرات برتر کنکور در سالهای گذشته بارها اعلام کردند که برای قرار گرفتن در مسیر تبلیغات موسسات به آنها جایزه هایی حدود 3 میلیون ريال و یا تبلت پیشنهاد و در نهایت از آنها تعهد گرفته شد که از عکس آنها برای تبلیغ استفاده کنند.

بر اساس گفته این گروه از برگزیدگان کنکور، برخی از این افراد از خدمات این موسسات هم استفاده نکرده بودند و هیچ دوره ای را در موسسات نگذرانده بودند اما اسامی و تصویر آنها به عنوان کسی که از خدمات بهره مند شده در تبلیغات آمده بود.

بنا بر اظهار کنکوریها در برخی از موسسات در زمان ثبت نام فرمی وجود دارد که در آن آمده در صورت اینکه فرد رتبه برتر شود موسسه اجازه دارد از عکس فرد برای تبلیغ استفاده کنند.

آخرین نمونه مشکل آفرینی موسسات

آخرین اخبار از این دست اختلاف یکی از دانشگاههای بزرگ کشور با یکی از این موسسات آمادگی کنکور است.

در حالی که این موسسه در نام خود از نامی مشابه با یکی از دانشگاه های بزرگ کشور استفاده می کند، دانشگاه پس از بوجود آمدن یک مشکل به آن واکنش نشان داده است.

دانشگاه مذکور در حال جمع آوری و بررسی شکایت دانشجویان و اساتید از این موسسه آموزش عالی است و پیگیری ها نشان می دهد به دلیل مشکلاتی که موسسه مذکور ایجاد کرده دانشگاه نیز طی اطلاعیه ای یادآور شده است: به اطلاع استادان، دانشجویان و نخبگان عزیز این دانشگاه که حقوق یا منافع آنها به دلیل تخلفات موسسه علمی، آموزشی ... پایمال یا تضییع گردیده، می‌رساند در اسرع وقت گزارشات و شکایات خود را به دفتر حقوقی و امور قرادادهای دانشگاه ارائه و از مشاوره حقوقی کارشناسان حقوقی دانشگاه بهره مند شوند.

آخرین اخبار از نحوه برخورد با اقدامات غیرقانونی موسسات

به گزارش مهر، در همین زمینه سعدالله نصیری قیداری - معاون حقوقی وزارت علوم نیز با تأکید بر اینکه این وزارتخانه بر برخورد با تخلفات موسسات فعال در حوزه آموزش عالی پافشاری دارد، گفت: هرگونه شکایت دانشگاهها و موسسات آموزشی و پژوهشی را درباره تخلفات موسسات پیگیری و با تدوین لایحه از آن دفاع می کنیم.

وی افزود: موضوع موسساتی که بدون مجوز فعالیت می کنند و یا موسساتی که مجوز دارند اما فعالیتهای غیرمجاز انجام می دهند به تازگی در شورای معاونین وزارت علوم مطرح شده و در آنجا تصمیماتی درباره آنها گرفته شده است. قرار است در مواردی که برای برخورد با تخلف موسسات قانون داریم در چارچوب قوانین وارد عمل شویم و اقدامات لازم را انجام دهیم و در مواردی که خلاء قانونی داریم نسبت به تدوین لوایح اقدام کنیم.

یک ممنوعیت مهم برای تبلیغات کنکوری

در این میان تازه ترین بخشنامه مرکز آموزشهای عالی آزاد و آموزشهای خاص دانشگاه جامع علمی کاربردی به عنوان مرکز متولی نظارت و صادر کننده مجوز نیز منتشر شد.

در این بخشنامه تاکید شده است که موسسات دیگر نمی توانند از نام دانشجویان و دانشپذیران در تبلیغات استفاده کنند.

متن بخشنامه مذکور به شرح ذیل می باشد:

"بر اساس ماده 7 مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی تحت عنوان "سیاستها، حدود وظایف و نحوه فعالیت مراکز مجری آموزشهای آزاد کشور"، هر گونه تبلیغ و انتشار آگهی تبلیغاتی در صدا و سیما، مطبوعات و جراید کثیرالانتشار، فقط در صورت تایید رسمی و معرفی هر یک از ارگانهای ذیربط برابر فرمهای ویژه مجاز است.

بنابراین روسای موسسات به منظور جلوگیری از سوء استفاده تبلیغاتی مراکز و موسسات آموزشی فاقد مجوز از نام و اعتبار موسسات آموزش عالی آزاد، به ویژه جلوگیری از تخلفات آنها و نیز ساماندهی امور تبلیغاتی لازم است قبل از چاپ و توزیع هر گونه مطالب یا انعکاس رسانه ای اعم از محتوای دیداری و شنیداری، تبلیغات مستقیم یا غیرمستقیم و نیز از طریق پایگاه داده ها و هر نوع تبلیغ اینترنتی، تایید این مرکز را دریافت کنند.

ضمن اینکه براساس این بخشنامه، استفاده از نام، عکس، عنوان و رتبه دانشپذیران و دانشجویان در تبلیغات ممنوع است."

ترفندهای دیگر در راه است؟

قطعا با ممنوعیت عکس و نام دانشجویان در تبلیغات موسسات آموزش عالی آزاد در حوزه آموزش عالی و پیش از کنکور، شیوه های تبلیغاتی موسسات نیز تغییر می کند. باید دید برچیده شدن این شیوه های تبلیغاتی منجر به قانونی عمل کردن موسسات می شود و نهادهای نظارتی بر رصد مشکلاتی از این دست و رسیدگی به آنها اصرار خواهند ورزید یا باز هم باید شاهد ترفندهای دیگر موسسات و بهره برداری کردن آنها از نخبگان بود.