نیروی انتظامی ملزم به اخذ تاییدیه کیفیت و آلایندگی خودرو شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دولت، هیئت وزیران با اصلاح تبصره (2) ماده (3) آیین نامه اجرایی قانون ارتقاء کیفی تولید خودرو و سایر تولیدات صنعتی موضوع تصویب نامه شماره 204961/ت45123ه مورخ 15/09/1389 نیروی انتظامی را موظف کرد تا پس از اخذ تائیدیه سازمانهای ملی استاندارد و حفاظت محیط زیست به ترتیب در مورد کیفیت و آلایندگی نسبت به شماره گذاری خودرو اقدام کند.

بر این اساس هیئت دولت بنا به پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت و به استناد تبصره (1) ماده (4) قانون ارتقا کیفی تولید خوردو و سایر تولیدات صنعتی مصوب 1389 تصویب کرد تا متن زیر جایگزین تبصره (2) ماده (3) آیین نامه اجرایی قانون ارتقاء کیفی تولید خودرو و سایر تولیدات صنعتی شود:

تبصره 2-نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران موظف است پس از اخذ تاییدیه سازمانهای ملی استاندارد ایران و حفاظت محیط زیست به ترتیب در مورد کیفیت و آلایندگی نسبت به شماره گذاری خودرو اقدام کند.

قبل از این شماره گذاری خودرو توسط نیروی انتظامی تنها با تاییدیه موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی امکان پذیر بود.

این مصوبه در تاریخ 08/11/1392 از سوی معاون اول رئیس جمهور برای اجرا ابلاغ شده است.