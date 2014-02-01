  1. سیاست
  2. دولت
۱۲ بهمن ۱۳۹۲، ۱۱:۲۶

شرط جدید دولت برای شماره گذاری خودرو؛

نیروی انتظامی ملزم به اخذ تاییدیه کیفیت و آلایندگی خودرو شد

دولت نیروی انتظامی را موظف کرد تا برای شماره گذاری خودرو علاوه بر مجوز سازمان ملی استاندارد، تاییدیه سازمان حفاظت محیط زیست را نیز اخذ کند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دولت، هیئت وزیران با اصلاح تبصره (2) ماده (3) آیین نامه اجرایی قانون ارتقاء کیفی تولید خودرو و سایر تولیدات صنعتی موضوع تصویب نامه شماره 204961/ت45123ه مورخ 15/09/1389 نیروی انتظامی را موظف کرد تا پس از اخذ تائیدیه سازمانهای ملی استاندارد و حفاظت محیط زیست به ترتیب در مورد کیفیت و آلایندگی نسبت به شماره گذاری خودرو اقدام کند.

بر این اساس هیئت دولت بنا به پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت و به استناد تبصره (1) ماده (4) قانون ارتقا کیفی تولید خوردو و سایر تولیدات صنعتی مصوب 1389 تصویب کرد تا متن زیر جایگزین تبصره (2) ماده (3) آیین نامه اجرایی قانون ارتقاء کیفی تولید خودرو و سایر تولیدات صنعتی شود:

تبصره 2-نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران موظف است پس از اخذ تاییدیه سازمانهای ملی استاندارد ایران و حفاظت محیط زیست به ترتیب در مورد کیفیت و آلایندگی نسبت به شماره گذاری خودرو اقدام کند.

قبل از این شماره گذاری خودرو توسط نیروی انتظامی تنها با تاییدیه موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی امکان پذیر بود.

این مصوبه در تاریخ 08/11/1392 از سوی معاون اول رئیس جمهور برای اجرا ابلاغ شده است. 

