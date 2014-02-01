فرمانده پلیس راهور استان کرمانشاه بازنشسته شد/ معرفی سرپرست جدید فرماندهی

به گزارش خبرنگار مهر، پس از بازنشستگی خسرو کوثری، فرمانده پلیس راه استان کرمانشاه معاون وی در حوزه عملیات جاده ای به عنوان سرپرست فرماندهی پلیس راه کرمانشاه منصوب شد.

مراد محمدی علاوه بر معاون عملیات جاده ای پلیس راهور کرمانشاه، جانشین فرماندهی پلیس راه استان نیز بوده است.

خسرو کوثری در همین رابطه به خبرنگار مهر گفت: در طول 6 سال گذشته در استان کرمانشاه شاهد کاهش 45 درصدی وقوع تلفات جاده ای و تصادفات منجر به فوت بوده ایم.

کوثری ادامه داد: همچنین در این مدت چندین تقاطع غیر هم در سطح شهر کرمانشاه به بهره برداری رسیده است. در این مدت اجرای طرح زوج و فرد برای کاهش ترافیک شهری را نیز شاهد بودیم که در برخی محورها به دلیل افتتاح همین تقاطع های غیر هم سطح دیگر نیازی به اینگونه طرح های ترافیکی نیست.

وی تصریح کرد: در این راستا طرح های دیگری نظیر خروجی میدان بار ،مراکز تعمیراتی و نمایشگاه ها را از مرکز شهر داشتیم که پیگیری هایی شد اما متاسفانه به نتیجه نرسید.

کوثری تصریح کرد: کسب رتبه دوم و سوم کشوری در کاهش تلفات و تصادفات شهری و جاده ای در حوزه پلیس راه و مجموعا بیش از 25 درصد کاهش وقوع تصادفات و البته در برخی از سالها کسب رتبه های سوم و جهارم کشوری در این زمینه حائز اهمیت است.